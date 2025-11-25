logo_ukra

Інфляційна картина за рік в Україні: що росте в ціні, а що дешевшає
Інфляційна картина за рік в Україні: що росте в ціні, а що дешевшає

Держстат оприлюднив дані про інфляцію за рік, які показують суттєве подорожчання ключових товарів та послуг.

25 листопада 2025, 23:24
Автор:
Ткачова Марія

За підсумками жовтня 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 10,9% у порівнянні з жовтнем минулого року. Найпомітніше подорожчали алкоголь, тютюн, мобільний зв’язок та продукти харчування — саме ці категорії сформували основний внесок у річну інфляцію.

Інфляційна картина за рік в Україні: що росте в ціні, а що дешевшає

Що подорожчало в Україні за рік

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли в ціні майже на 19%. Послуги у сфері зв’язку подорожчали на 16,4%, що пов’язано як із підвищенням вартості мобільного інтернету, так і з оновленням тарифних політик операторів.

Продукти разом із безалкогольними напоями показали зростання на 15,6% — це одна з найчутливіших категорій для домогосподарств. Також суттєво зросли ціни у сфері громадського харчування, готельного бізнесу та освіти — близько 14–15%.


Інфляційна картина за рік в Україні: що росте в ціні, а що дешевшає - фото 2

Категорія "різні товари та послуги" додала понад 12%, а медичні послуги — майже 10%. Транспорт подорожчав на 5,4%, що нижче за загальну інфляцію.

Найменше за рік зросла вартість житла, комунальних послуг, електроенергії та палива — приріст склав лише 2,4%. Техніка та домашні товари також показали невелике підвищення — близько 1,7%.

Є й категорії, які подешевшали. Витрати на відпочинок і культуру знизилися на 0,2%, тоді як одяг та взуття впали в ціні найвідчутніше — на 6%.

Усі дані подано без врахування тимчасово окупованих територій та районів, де тривають або тривали бойові дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення міжнародної робочої групи, яка займатиметься формуванням так званих "сил підтримки" для гарантій безпеки України. Як пише Le Monde, робочу групу очолять Франція та Велика Британія, до неї також долучаться Туреччина і США.



Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5561
