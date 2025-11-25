Інфляційна картина за рік в Україні: що росте в ціні, а що дешевшає

За підсумками жовтня 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 10,9% у порівнянні з жовтнем минулого року. Найпомітніше подорожчали алкоголь, тютюн, мобільний зв’язок та продукти харчування — саме ці категорії сформували основний внесок у річну інфляцію.

Що подорожчало в Україні за рік

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли в ціні майже на 19%. Послуги у сфері зв’язку подорожчали на 16,4%, що пов’язано як із підвищенням вартості мобільного інтернету, так і з оновленням тарифних політик операторів.

Продукти разом із безалкогольними напоями показали зростання на 15,6% — це одна з найчутливіших категорій для домогосподарств. Також суттєво зросли ціни у сфері громадського харчування, готельного бізнесу та освіти — близько 14–15%.







Категорія "різні товари та послуги" додала понад 12%, а медичні послуги — майже 10%. Транспорт подорожчав на 5,4%, що нижче за загальну інфляцію.

Найменше за рік зросла вартість житла, комунальних послуг, електроенергії та палива — приріст склав лише 2,4%. Техніка та домашні товари також показали невелике підвищення — близько 1,7%.

Є й категорії, які подешевшали. Витрати на відпочинок і культуру знизилися на 0,2%, тоді як одяг та взуття впали в ціні найвідчутніше — на 6%.

Усі дані подано без врахування тимчасово окупованих територій та районів, де тривають або тривали бойові дії.

