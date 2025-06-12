Инфляция в Украине достигла максимума этого года: Нацбанк объяснил причины и дал прогноз

В мае инфляция в Украине выросла до 15,9% в годовом измерении, что быстрее, чем ожидалось. Национальный банк объяснил, почему цены пошли вверх в мае и дал прогноз по их замедлению.

В Украине ускорилась инфляция. Фото из открытых источников

Май 2025 стал рекордным по уровню инфляции с начала года установив показатель в 15,9% в годовом измерении, что превысило предыдущие ожидания НБУ. За месяц цены выросли на 1,3%. В Нацбанке объясняют, что главными факторами такого ускорения инфляции стали погодные условия весной и их влияние на урожай.

"Отклонение от прогнозной траектории обусловливалось прежде стремительным подорожанием сырых пищевых продуктов вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия", — говорится в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, цены на сырые пищевые продукты выросли на 26,4% в годовом исчислении. Обработанные продовольственные товары подорожали на 18%, в частности, из-за подорожания сырья и увеличения расходов предприятий на оплату труда. Также повысились административно регулируемые цены на 19,8%. Таким образом, базовая инфляция, не учитывающая сезонных и административных факторов, составила 12,3%.

В НБУ считают, что, несмотря на стремительный рост цен весной, пик инфляции уже пройден. Ожидается, что в ближайшие месяцы темпы роста цен замедлятся.

"Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла максимума этого года. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг", — прогнозирует Нацбанк.

Нацбанк называет несколько факторов, способствующих стабилизации цен, в частности появление нового урожая, лучшая ситуация в энергетике, по сравнению с прошлым годом, снижение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфляция выходит из-под контроля. В Раде рассказали о ценах на продукты.

Также "Комментарии" писали, что Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском отмывания денег. Есть ли там Украина.