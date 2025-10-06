Изменить название "копейки" на "шаг": как украинцы относятся к идее восстановления исторического названия денег

Большинство украинцев не поддерживают инициативу заменить название разменной монеты "копейка" исторической "шаг". В то же время часть общества считает, что такая монетарная реформа имеет символическое значение как окончательное отграничение от российского имперского прошлого.

Переименование "копейки" в "шаг"

Согласно опросу исследовательской компании Active Group, 58,3% украинцев высказались против переименования "копейки" в "шаг". Инициативу поддерживают 22,4% опрошенных, а почти пятая часть не смогла определиться со своей позицией.

Поддерживают ли украинцы переименование "копейки" в "шаг":

— 34,6% — полностью не поддерживают

— 23,7% — скорее не поддерживают

— 13,7% — скорее поддерживают

— 8,7% — полностью поддерживают

— 19,3% — не определились

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пояснил, что предложение имеет не только техническое, но и глубокое символическое содержание. По его словам, "копейка" – это наследие московской империи и советского прошлого. "шаг" — историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и УНР, встречалось в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского, Панаса Мирного.

Как объясняет Стефанчук, "копейка" сегодня сохранилась только в обращении в России, Беларуси и Украине, поэтому возвращение к "шагу" станет шагом к восстановлению исторической справедливости и утверждению украинской идентичности.

По словам Стефанчука, изменение названия не приведет к дополнительным расходам для государства или граждан. Монеты с надписью "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а их соотношение останется 1:1.

