Змінити назву "копійки" на "шаг": як українці ставляться до ідеї відновлення історичної назви грошей

Більшість українців не підтримують ініціативу замінити назву розмінної монети "копійка" на історичну "шаг". Водночас частина суспільства вважає, що така монетарна реформа має символічне значення, як остаточне відмежування від російського імперського минулого.

Перейменування "копійки" на "шаг"

Згідно з опитуванням дослідницької компанії Active Group, 58,3% українців висловилися проти перейменування "копійки" на "шаг". Ініціативу підтримують 22,4% опитаних, а майже п’ята частина не змогла визначитися зі своєю позицією.

Чи підтримують українці перейменування "копійки" на "шаг":

- 34,6% — повністю не підтримують

- 23,7% — радше не підтримують

- 13,7% — радше підтримують

- 8,7% — повністю підтримують

- 19,3% — не визначилися

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що пропозиція має не лише технічний, а й глибокий символічний зміст. За його словами, "копійка" — це спадщина московської імперії та радянського минулого. Натомість "шаг" — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й УНР, зустрічалася у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського, Панаса Мирного.

Як пояснює Стефанчук, "копійка" сьогодні збереглася лише в обігу в Росії, Білорусі та Україні, тож повернення до "шага" стане кроком до відновлення історичної справедливості та утвердження української ідентичності.

За словами Стефанчука, зміна назви не призведе до додаткових витрат для держави чи громадян. Монети з написом "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а їх співвідношення залишиться 1:1.

