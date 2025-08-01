Какая вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий: в НБУ озвучили новый прогноз

Базовый сценарий макроэкономического прогноза НБУ основывается на предположениях постепенного возвращения экономики к нормальным условиям. Однако НБУ разработал альтернативный сценарий с более позитивными сценариями. Об этом говорится в обновленном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (июль 2025 года).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В базовом сценарии НБУ вероятность быстрого завершения активной фазы боевых действий оценивается как средняя (15-25%).

Альтернативный сценарий макроэкономического прогноза составлен на основании предположения о более быстром, чем в базовом сценарии, улучшении ситуации с безопасностью, более существенном сокращении дефицита бюджета и снижении давления на рынке труда.

В случае улучшения ситуации с безопасностью рост реального ВВП в 2026-2027 годах превысит 3% ежегодно. Это будет соответствовать потенциальным темпам развития экономики.

Миграционные потоки также будут скорректированы: предполагается чистое возвращение около 0,7 млн человек в 2026-2027 годах. Это вместе с демобилизацией снизит напряженность на рынке труда и будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины.

Фискальная политика в альтернативном сценарии будет более сдержанной. Дефицит бюджета без учета грантов снизится до 12,6% ВВП в 2026 году и до 6,8% в 2027 году.

При этом предусматриваются меньшие объемы международной помощи — 22,2 млрд долларов в 2026 году и 15 млрд долларов в 2027-м. Однако этого хватит для покрытия ключевых бюджетных потребностей, а долговая нагрузка будет снижаться: к концу периода соотношение долга к ВВП опустится до 90%.

Инфляция будет снижаться и приблизится к целевым 5% к концу 2027 года. При этом влияние бюджета на цены будет нейтральным, а расходы предприятий уменьшатся.

Единственным проинфляционным фактором будет оставаться повышение тарифов на коммунальные услуги. Денежно-кредитная политика НБУ будет оставаться жесткой для сохранения интереса к гривневым активам и сдерживания инфляции.

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