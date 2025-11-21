Какие американские банкноты банки полностью отказываются принимать - обновленный перечень и правила обмена

Украинские банки и обменные пункты работают не со всеми долларовыми банкнотами. Часть купюр в принципе не берут, другие принимают только из-за инкассо, что делает процедуру длинной и дорогой. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Запрещенные доллары: какие купюры в Украине не обменяют ни при каких условиях

Какие доллары не принимают вообще

В обменниках не работают с большими историческими номиналами – $500, $1000, $5000 и $10 000 .

Эти купюры давно исчезли из обращения: печать прекратили в 1945 году, окончательно изъяли в 1969-м.

Несмотря на то, что формально в США, они все еще являются законным платежным средством, в Украине их не обменивают. Единственный реальный путь – продать такие банкноты коллекционерам.

Поврежденные купюры: почему могут отказать

Банки не принимают доллары со значительными дефектами, в частности:

– порезами и разрывами;

– пятнами краски, жира или чернил;

– выцветшим цветом;

– поврежденными элементами дизайна или защиты.

Такие купюры можно сдать только по инкассо: банк посылает их в США для замены.

Процедура может занять несколько недель, а комиссия — 10–30% от суммы . Поэтому этот вариант выгоден только при больших номиналах.

