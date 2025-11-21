logo

Какие американские банкноты банки полностью отказываются принимать - обновленный перечень и правила обмена
Какие американские банкноты банки полностью отказываются принимать - обновленный перечень и правила обмена

В Украине действуют ограничения на часть долларовых купюр — как из-за их редкости, так и из-за повреждений.

21 ноября 2025, 19:20
Украинские банки и обменные пункты работают не со всеми долларовыми банкнотами. Часть купюр в принципе не берут, другие принимают только из-за инкассо, что делает процедуру длинной и дорогой. Об этом сообщают "Новости.LIVE".

Какие американские банкноты банки полностью отказываются принимать - обновленный перечень и правила обмена

Запрещенные доллары: какие купюры в Украине не обменяют ни при каких условиях

Какие доллары не принимают вообще

В обменниках не работают с большими историческими номиналами – $500, $1000, $5000 и $10 000 .
Эти купюры давно исчезли из обращения: печать прекратили в 1945 году, окончательно изъяли в 1969-м.

Несмотря на то, что формально в США, они все еще являются законным платежным средством, в Украине их не обменивают. Единственный реальный путь – продать такие банкноты коллекционерам.

Поврежденные купюры: почему могут отказать

Банки не принимают доллары со значительными дефектами, в частности:
– порезами и разрывами;
– пятнами краски, жира или чернил;
– выцветшим цветом;
– поврежденными элементами дизайна или защиты.

Такие купюры можно сдать только по инкассо: банк посылает их в США для замены.
Процедура может занять несколько недель, а комиссия — 10–30% от суммы . Поэтому этот вариант выгоден только при больших номиналах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что Украинцам не стоит ожидать возвращения курса на уровне 42 грн за доллар. Финансовые прогнозы на 2026-2027 годы свидетельствуют: гривна будет постепенно ослабевать, но в пределах предполагаемого коридора.

А также "Комментарии" сообщали , что Украина остается одной из самых богатых полезными ископаемыми стран Европы. По оценке Forbes, в недрах государства содержится более 111 миллиардов тонн разных полезных ископаемых общей стоимостью около 15 триллионов долларов.



