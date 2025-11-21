Які американські банкноти банки повністю відмовляються приймати — оновлений перелік і правила обміну

Українські банки та обмінні пункти працюють не з усіма доларовими банкнотами. Частину купюр у принципі не беруть, інші — приймають лише через інкасо, що робить процедуру довгою та дорогою. Про це повідомляють "Новини.LIVE".

Заборонені долари: які купюри в Україні не обміняють за жодних умов

Які долари не приймають взагалі

В обмінниках не працюють із великими історичними номіналами — $500, $1000, $5000 і $10 000.

Ці купюри давно зникли з обігу: друк припинили у 1945 році, остаточно вилучили у 1969-му.

Попри те що формально в США вони все ще є законним платіжним засобом, в Україні їх не обмінюють. Єдиний реальний шлях — продати такі банкноти колекціонерам.

Пошкоджені купюри: чому можуть відмовити

Банки не приймають долари зі значними дефектами, зокрема:

– порізами та розривами;

– плямами фарби, жиру чи чорнил;

– вицвілим кольором;

– пошкодженими елементами дизайну або захисту.

Такі купюри можна здати тільки через інкасо: банк надсилає їх у США для заміни.

Процедура може тривати кілька тижнів, а комісія — 10–30% від суми. Тому цей варіант вигідний лише при великих номіналах.

