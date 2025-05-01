Почему растет курс евро и что будет влиять на доллар дальше: прогноз на май

Начало мая для гривны началось с непростых времен: курс доллара после двухнедельного спада снова оживился, евро после короткой паузы подпрыгнул вверх так стремительно, что оставил позади отметку в 47 гривен и продолжил дорожать. Почему растет курс евро и что будет влиять на доллар дальше? Какие прогнозы по курсу на май? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Рыночные игроки реагируют на тарифную войну

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук отметил, что фундаментальное влияние изменения курса доллара к евро – это является следствием корректировки торгового платёжного баланса между зоной евро и, собственно, Америкой, то есть зоной доллара.

"На самом деле ничего необычного нету. Не лишним будет напомнить, что в день введения евро 25 лет назад в Польше курс уже был 1 к 18. То, что мы имеем сегодня, это отражение рыночных тенденций. Я не вижу ни со стороны Центрального банка Европы, ни со стороны Американского центрального банка (ФРС) никаких интервенций, которые бы говорили о том, что есть какой-то искусственный интервенционизм государства о том, чтобы, например, вести девальвационную политику, грубо говоря валютную войну. То, что мы видим это, в первую очередь, реакция рыночных игроков на тарифную войну, которую начал 2 апреля Трамп. Это отражение ожиданий, поскольку никто не знает, что будет дальше, потому что Трамп окончательно запутал всех своими пошлинами", – отметил эксперт.

По его словам, рынки осторожничают, основные игроки придерживают ресурсы. То, что происходит в Украине – это отражение именно этих процессов. Наш финансовый рынок не занимает даже 1/10% от мирового. Мы никакого фактора влияния не имеем.

Ярослав Романчук говорит, что 41-47 грн за доллар и евро – это тот коридор, который, скорее всего, будет сохраняться. Но всё будет зависеть от того, что будет с финансовой политикой Европейского Союза и США.

Дальнейшие шаги США могут стабилизировать валютный рынок Украины

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак так прокомментировал ситуацию:

"Небольшая девальвация гривны, которая сейчас происходит, это, в основном, реакция на риски, связанные с трудно прогнозируемым развитием ситуации на фронте. Видим, что новая администрация США, по крайней мере, в последние дни, очень много сделала неоднозначных заявлений не в пользу Украины, а больше в пользу России. Это, безусловно, создает сомнения в дальнейшей военной и финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки для Украины. А эта поддержка с момента начала большой войны была самой большой среди всех стран мира. И прекращение американской помощи значительно усложнило ситуацию на фронте для Украины. Происходит такая негативная реакция на негативные ожидания от развития войны, а негативные ожидания в Украине, как правило, приводят к повышенному спросу на твердые валюты".

По словам Андрея Новака, то, что евро подскочил больше, чем доллар, объясняется их курсом на мировом рынке, где мы видим, что доллар девальвирует по отношению к евро. Поэтому в Украине происходит зеркальное отражение нашего курса к доллару и евро в соответствии со взаимным курсом между этими валютами на мировом рынке.

"Что касается прогноза курса на май, то дальнейшая ситуация будет зависеть от, прежде всего, отношений между Украиной и США. Сейчас видим, что пришли положительные новости о подписании долгожданного соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. Окончательная версия, которая была подписана, значительно отличается от первичной версии. И сейчас подписанное соглашение очень выгодно именно для Украины. Плюс видим заявления от Белого дома о том, что американцы поняли, что Путин их водит за нос и они уже заявили, что фактически продолжают поддержку Украины. И даже уже есть заявление Белого дома, что США обеспечат то, чтобы Украина была свободным, мирным и суверенным государством. Такие сегодняшние события и заявления могут кардинально изменить весь тот тревожный негатив, который был последние три месяца между Украиной и США, а это, в свою очередь, может стабилизировать валютный рынок Украины и стабилизировать соответственно курс гривны к доллару и другим валютам мира", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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