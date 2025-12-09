Какую пенсию получают пенсионеры в Польше и Украине: разница впечатляющая

Сравнение средней пенсии в Польше и Украине шокирует. В Польше – около 700 евро, в Украине – 6345 грн (около 130 евро).

Пенсионер. Иллюстративное фото

И причина не только в том, что экономика Польши мощнее украинской и в этой стране нет войны. В значительной степени это объясняется тем, как устроена пенсионная система страны, пишет издание Delo.

Пенсионная система Польши, как и большинства стран Европы, имеет три уровня, объясняет издание. Первый уровень – общеобязательное государственное пенсионное страхование солидарного типа. Второй уровень – обязательное накопительное пенсионное страхование. Третий уровень – добровольные частные сбережения (индивидуальные пенсионные счета, пенсионные планы работников и т.п.). Третий уровень охватывает пять разных программ.

При этом пенсионная система в Украине до сих пор фактически одноуровневая. Есть только солидарный уровень, когда пенсии выплачиваются из текущих взносов работающих в Пенсионный фонд.

"Еще одно принципиальное отличие — условия выхода на пенсию. В Польше страховой стаж женщин для выхода на пенсию в 60 лет должен составлять 20 лет, для мужчин — 25 лет для выхода на пенсию в 65-летнем возрасте. В Украине пенсионный возраст составляет фактически 60 лет для обоих полов, но минимальный стаж ежегодно повышается (в 2023 году – 30 лет, далее – до 35), и при недостаточном стаже пенсия назначается позже – в 63 или 65 лет”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Даниила Гетманцева, что в апреле 2025 года более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получали выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — вообще меньше 3 тыс. грн).



