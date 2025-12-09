Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча

Порівняння середньої пенсії в Польщі та Україні шокуючі. У Польщі — близько 700 євро, в Україні — 6345 грн близько 130 євро).

Пенсіонер. Ілюстративне фото

І причина не тільки в тому, що економіка Польщі потужніша за українську і в цій країні немає війни. Значною мірою це пояснюється тим, як влаштована пенсійна система країни, пише видання Delo.ЮА

Пенсійна система Польщі, як і більшості країн Європи, має три рівні, пояснює видання. Перший рівень — загальнообов'язкове державне пенсійне страхування солідарного типу. Другий рівень — обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування. Третій рівень — добровільні приватні заощадження (індивідуальні пенсійні рахунки, пенсійні плани працівників тощо). Третій рівень охоплює п’ять різних програм.

При цьому пенсійна система в Україні досі фактично однорівнева. Існує лише солідарний рівень, коли пенсії виплачуються з поточних внесків працюючих до Пенсійного фонду.

“Ще одна принципова відмінність — умови виходу на пенсію. В Польщі страховий стаж жінок для виходу на пенсію у 60 років має складати 20 років, для чоловіків — 25 років для виходу на пенсію у 65-річному віці. В Україні пенсійний вік складає фактично 60 років для обох статей, але мінімальний стаж щороку підвищується (у 2023 році — 30 років, далі — до 35), і за недостатнього стажу пенсія призначається пізніше — у 63 або 65 років”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами народного депутата Данила Гетманцева, що у квітні 2025 року понад 36% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн осіб в Україні отримували виплати менше ніж 4 тис. грн (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше ніж 3 тис. грн).



