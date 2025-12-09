Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча

Рубрики
Порівняння середньої пенсії в Польщі та Україні шокуючі. У Польщі — близько 700 євро, в Україні — 6345 грн близько 130 євро).
І причина не тільки в тому, що економіка Польщі потужніша за українську і в цій країні немає війни. Значною мірою це пояснюється тим, як влаштована пенсійна система країни, пише видання Delo.ЮА
Пенсійна система Польщі, як і більшості країн Європи, має три рівні, пояснює видання. Перший рівень — загальнообов'язкове державне пенсійне страхування солідарного типу. Другий рівень — обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування. Третій рівень — добровільні приватні заощадження (індивідуальні пенсійні рахунки, пенсійні плани працівників тощо). Третій рівень охоплює п’ять різних програм.
При цьому пенсійна система в Україні досі фактично однорівнева. Існує лише солідарний рівень, коли пенсії виплачуються з поточних внесків працюючих до Пенсійного фонду.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами народного депутата Данила Гетманцева, що у квітні 2025 року понад 36% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн осіб в Україні отримували виплати менше ніж 4 тис. грн (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше ніж 3 тис. грн).