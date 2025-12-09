logo_ukra

BTC/USD

93061

ETH/USD

3326.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча
commentss НОВИНИ Всі новини

Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча

Середня пенсія у Польщі та Україні та різниця в умовах виходу на пенсію

9 грудня 2025, 16:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Порівняння середньої пенсії в Польщі та Україні шокуючі. У Польщі — близько 700 євро, в Україні — 6345 грн близько 130 євро). 

Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча

Пенсіонер. Ілюстративне фото

І причина не тільки в тому, що економіка Польщі потужніша за українську і в цій країні немає війни. Значною мірою це пояснюється тим, як влаштована пенсійна система країни, пише видання Delo.ЮА

Пенсійна система Польщі, як і більшості країн Європи, має три рівні, пояснює видання. Перший рівень — загальнообов'язкове державне пенсійне страхування солідарного типу. Другий рівень — обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування. Третій рівень — добровільні приватні заощадження (індивідуальні пенсійні рахунки, пенсійні плани працівників тощо). Третій рівень охоплює п’ять різних програм.

При цьому пенсійна система в Україні досі фактично однорівнева. Існує лише солідарний рівень, коли пенсії виплачуються з поточних внесків працюючих до Пенсійного фонду. 

“Ще одна принципова відмінність — умови виходу на пенсію. В Польщі страховий стаж жінок для виходу на пенсію у 60 років має складати 20 років, для чоловіків — 25 років для виходу на пенсію у 65-річному віці. В Україні пенсійний вік складає фактично 60 років для обох статей, але мінімальний стаж щороку підвищується (у 2023 році — 30 років, далі — до 35), і за недостатнього стажу пенсія призначається пізніше — у 63 або 65 років”, — пише видання. 

Яку пенсію отримують пенсіонери в Польщі та Україні: різниця вражаюча - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами народного депутата Данила Гетманцева, що у квітні 2025 року понад 36% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн осіб в Україні отримували виплати менше ніж 4 тис. грн (з них 3,9%, або майже 400 тисяч осіб — взагалі менше ніж 3 тис. грн).




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://delo.ua/economy/comu-pensioneri-v-polshhi-otrimuyut-700-jevro-na-misyac-a-v-ukrayini-130-jevro-456586/
Теги:

Новини

Всі новини