Когда и на сколько учителям поднимут зарплаты: в правительстве объяснили

Правительство приняло решение о повышении зарплат педагогам. Выплаты будут расти поэтапно.

Правительство повышает зарплату учителям. Фото: из открытых источников

Первое повышение зарплат педагогам запланировано уже с января 2026 — на 30%, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Школьное образование должно быть безопасным и качественным, даже в условиях полномасштабного вторжения. Это один из ключевых приоритетов правительства", – отметила премьер.

По ее словам, для этого в бюджете предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года. В частности, 91,8 млрд. грн. образовательной субвенции распределено между местными бюджетами. Еще 21,4 млрд грн дополнительно перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета.

"Следующий этап — с сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы еще на 20%", — сообщила Свириденко.

Кроме того, правительство профинансировало ежемесячные доплаты для учителей. В общей сложности более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года. В том числе 25,5 тысячи педагогов будут получать такие доплаты в прифронтовых громадах. Для этого выделено 10,37 млрд. грн. в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины.

"Параллельно МОН обновляет образовательные программы и внедряет современные практики в рамках Новой украинской школы, чтобы финансовые решения напрямую работали на качество образования", — отметила глава правительства.

Обновлены также условия предоставления субвенции на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования. Теперь государство напрямую профинансирует объекты, готовность которых составит от 60% (вместо 40% раньше), без увеличения стоимости проектов за счет госбюджета.

"Распределение на новые объекты будет осуществляться в соответствии с граничными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования: очень высокое – 40%, высокое – 35%, умеренное и удовлетворительное – 25% (доля для территорий с умеренным и удовлетворительным уровнями риска существенно увеличена с 10%).

Как сообщал портал "Комментарии", украинские учителя переживали из-за сообщений о том, что с 1 января повышение зарплат может произойти , но выплаты в 2600 гривен, которые они сейчас получают, отменят. Однако народный депутат Украины, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что это неправда.