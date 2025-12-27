Коли і на скільки вчителям піднімуть зарплати: в уряді пояснили

Уряд ухвалив рішення про підвищення заробітних плат освітянам. Виплати зростатимуть поетапно.

Уряд підвищує зарплати вчителям. Фото: з відкритих джерел

Перше підвищення зарплат педагогам заплановане вже з січня 2026 року – на 30%, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Шкільна освіта має бути безпечна і якісна, навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Це один із ключових пріоритетів уряду", — зазначила прем’єр.

За її словами, для цього у бюджеті передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року. Зокрема, 91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами. Ще 21,4 млрд грн додатково переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

"Наступний етап — із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати ще на 20%", — повідомила Свириденко.

Окрім того, уряд профінансував щомісячні доплати для вчителів. Загалом понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року. У тому числі 25,5 тисяч педагогів отримуватимуть такі доплати у прифронтових громадах. Для цього виділено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерство освіти і науки України.

"Паралельно МОН оновлює освітні програми та впроваджує сучасні практики в межах Нової української школи, щоб фінансові рішення напряму працювали на якість освіти", — зазначила глава уряду.

Оновлено також умови надання субвенції на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Тепер держава напряму профінансує об’єкти, готовність яких становитиме від 60% (замість 40% раніше), без збільшення вартості проєктів за рахунок держбюджету.

"Розподіл на нові об'єкти буде здійснюватися відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти: дуже високий — 40%, високий — 35%, помірний та задовільний — 25% (частка для територій з помірним та задовільним рівнями ризику суттєво збільшена з 10% до 25%)", — додала очільниця уряду.

Як повідомляв портал "Коментарі", українські вчителі переймалися через повідомлення про те, що з 1 січня підвищення зарплат може відбутися, але виплати у 2600 гривень, які вони зараз отримують, скасують. Однак, народний депутат України, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев зауважив, що це неправда.