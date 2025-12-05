Когда повысят зарплаты военным: в Раде дали ответ

Повышение выплат народным депутатам вызвало волну критики в обществе. Военные задают вопрос, почему на повышение зарплат защитникам Украины средств не находят. Вопрос – когда повысят зарплаты военным – звучит и в Раде

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что задал этот вопрос премьеру Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству. Политик сообщил, что, по словам премьера, в бюджете на 2026 год предусмотрено 2,8 трлн, из которых 1,4 – денежное довольствие.

Также Министр обороны Денис Шмыгаль отметил, что зарплата оплачивается в полном объеме, задержек нет.

"Также есть военные, которые служат по контрактной форме. Сегодня правительство рассмотрит законопроект по изменениям в контрактную форму. То есть введение годовых контрактов. После поддержки этого законопроекта в парламенте можем стартовать с контрактной формы, которая будет предусматривать другие условия для военнослужащих, чтобы они были лучше существующих. Применительно к денежному обеспечению — необходимые законодательные изменения. Мы провели работу с профильным комитетом и будем искать выход”, – процитировал нардеп слова Шмыгаля.

Также, как уточнил министр обороны, в бюджете повышение денежного довольствия не предусматривается, но предполагается введение новой контрактной формы.

Шмыгаль, как отметил Гончаренко, объяснил, что эта контрактная форма будет иметь лучшие условия. Также действующие военнослужащие могут подписывать новые контракты.

