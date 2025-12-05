logo_ukra

Коли підвищать зарплати військовим: у Раді дали відповідь

Народний депутат Гончаренко: коли підвищать зарплати військовим

5 грудня 2025, 12:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Підвищення виплат народним депутатам викликали хвилю критики у суспільстві. Військові ставлять питання, чому на підвищення зарплат захисникам України коштів не знаходять. Питання — коли підвищать зарплати військовим — лунає і в Раді

Коли підвищать зарплати військовим: у Раді дали відповідь

Військові. Ілюстративне фото

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що поставив це питання прем’єрці Юлії Свириденко під час години запитань до уряду. Політик повідомив, що, за словами прем’рки, в бюджеті на 2026 рік передбачено 2,8 трлн, з яких 1,4 — грошове забезпечення. 

Також міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що зарплата оплачується в повному обсязі, затримок немає. 

“Також є військові, які служать за контрактною формою. Сьогодні уряд розгляне законопроєкт щодо змін в контрактну форму. Тобто запровадження річних контрактів. Після підтримки цього законопроєкту в парламенті можемо стартувати з контрактної форми, яка буде передбачати інші умови для військовослужбовців, щоб вони були кращі від існуюючих. Стосовно грошового забезпечення — необхідні законодавчі зміни. Ми провели роботу з профільним комітетом і будемо шукати вихід”, — процитував нардеп слова Шмигаля.

Також, як уточнив міністр оборони, в бюджеті підвищення грошового забезпечення не передбачається, але передбачається запровадження нової контрактної форми.

Шмигаль, як зазначив Гончаренко, пояснив, що ця контрактна форма буде мати кращі умови. Також діючі військовослужбовці зможуть підписувати нові контракти.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як відреагували військові на підвищення виплат народним депутатам. 




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51427
