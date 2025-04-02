Когда появятся гривны с новыми портреты на банкнотах: в НБУ сделали заявление

Дизайн банкнот гривны был утвержден более 30 лет назад. Он все еще актуален, но, в то же время, каждое новое поколение имеет право на свое видение. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

Гривна. Фото: из открытых источников

"Мы не хотим этого спора, но хотим этой дискуссии. Но украинцы никогда не упустят шанс устроить хороший спор", — сказал Пышный во время выставки-экспедиции "Гривна. Больше, чем деньги" которую презентовал НБУ.

Андрей Пышный отметил, что у украинцев есть достаточно моментов для гордости. История это подтверждает. Ведь, когда в Московии в самом деле лягушки квакали, у нас в определенной степени даже валютный союз существовал.

Глава НБУ дал понять, что пока что сохранит интригу относительно того, кто мог бы появиться на новых банкнотах, но уже сейчас каждый может догадаться, что на новых банкнотах могли бы быть изображены определенные ценности и фигуры, которые важны для нас сейчас, как целостного государства.

Пышный напомнил, что дизайн банкнот, которыми мы сейчас пользуемся, утвержден в 1992 году.

"На нем исторические фигуры, на нем понятные для нас ценности, это все очень важные вещи, и они выполняют свою функцию. Но смотрите за это время в Европейском Союзе трижды уже обновили дизайн банкнот. Почему это происходит? Потому что каждое следующее поколение должно иметь возможность сказать что-то свое и почувствовать связь с этим", — добавил он.

Пышный подчеркнул, что НБУ не говорит о том, что собирается уже сейчас что-то менять, но дает понять, что дискуссия может состояться.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят колебания доллара: какой курс ждать в апреле. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



