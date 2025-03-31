О чем говорят колебания доллара: какой курс ждать в апреле

К концу марта доллар продолжил дешеветь. Что могло этому поспособствовать? И, каков может быть курс в апреле? Издание "Комментарии" с этими вопросами уже традиционно под конец месяца обратилось к экспертам.

Курс валют

НБУ продолжит удерживать курс

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что основная причина удержания курса доллара НБУ – это инфляция. Ведь увеличение ставки не даёт эффекта, кроме увеличения паразитирования банков на бюджете. А вот удержание курса – реально тормозит инфляционные процессы.

"Что касается того, какой курс будет в апреле, то это зависит исключительно от НБУ. Думаю, что, если инфляция выйдет на уровень 14% годовых – НБУ продолжит удерживать курс. Если пойдет на спад – может начать управляемую девальвацию. Но пока скорее первое, чем второе", – высказался эксперт.

На рынке происходят нормальные колебания

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников сразу указал, что общая тенденция доллара в этом году сохраняется.

"То есть на конец года был проставлен курс, на котором построен государственный бюджет. Речь идет о цифре в 45 грн за доллар. И не исключено, что на конец года такой курс у нас и будет. То, что рост курса идет с определенными остановками – это нормальное явление. Так как оно связано со спросом населения на валюту, оно связано с предложением валюты и так далее. В частности, сейчас особого спроса на валюту нет. Сейчас нет импортных сделок. Сейчас нет как таковой импортной закупки", – отметил эксперт.

Что касается других факторов, то Алексей Плотников отметил, что западные поступления, которые нужно перечислять в государственный бюджет, своевременно поступают в резервы Национального банка, а уже НБУ продает эти резервы на рынке. И потом это засчитывается в бюджет. Эксперт считает, что с этой точки зрения НБУ выполняет функцию смягчения курса и спроса, а также обеспечивает техническую функцию перечисления иностранной помощи в бюджет.

"То, что по завершению марта было 42 потом, потом все вернулось к 41-й гривне за доллар – не является чем-то чрезвычайным. Это не те колебания по которым можно было бы сказать, что доллар значительно подешевел. Это в принципе нормальные колебания на уровне рынка, на уровне спроса и предложения, и на уровне деятельности Национального банка, выполняющего функции по удержанию контроля над движением гривны", – подытожил Алексей Плотников.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине стало на один банк меньше: в НБУ сделали заявление.



