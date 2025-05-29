Когда Украина перейдет на евро: в НБУ назвали сроки

С приближением к заветной цели – полноценного членства в ЕС Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро. Однако сразу можно сказать, что это не перспектива ближайших дней. Такое заявление сделал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Гривна. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что это очень и очень далекий путь для нас. Я думаю, что 10-15 лет – это точно не тот срок, за который мы успеем подготовить себя для того, чтобы соответствовать всем критериям, которые нужно для перехода на евро", — спрогнозировал замглавы НБУ.

По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".

Чиновник отметил, что многие страны Европейского Союза до сих пор считают целесообразным иметь свои собственные валюты и достаточно категоричны в этом.

"Хотя, опять же, при обретении членства в Европейском Союзе эти страны так же брали на себя обязательства в определенной перспективе перейти на евро. Единственная страна, насколько я помню, которая не брала подобное обязательство — это Дания. Она смогла выторговать для себя исключение", — сказал Николайчук.

Заместитель главы НБУ обратил внимание, что так уже повелось, что в Украине намного больший вес имел доллар США по сравнению с другими валютами еще с начала 1990-х годов.

"Вместе с тем, если мы говорим о нашем будущем, то наше будущее — это членство в Европейском Союзе. Приобретая это членство, мы должны взять на себя обязательства в более далеком будущем перейти на евро", — сказал он.

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