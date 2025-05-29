Когда Украина перейдет на евро: в НБУ назвали сроки

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Кравцев Сергей
С приближением к заветной цели – полноценного членства в ЕС Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро. Однако сразу можно сказать, что это не перспектива ближайших дней. Такое заявление сделал замглавы НБУ Сергей Николайчук.
Гривна. Фото: из открытых источников
По его мнению, через 10-15 лет в Украине будут оценивать: "во-первых, насколько мы готовы, во-вторых, насколько нам это нужно".
Чиновник отметил, что многие страны Европейского Союза до сих пор считают целесообразным иметь свои собственные валюты и достаточно категоричны в этом.
Заместитель главы НБУ обратил внимание, что так уже повелось, что в Украине намного больший вес имел доллар США по сравнению с другими валютами еще с начала 1990-х годов.
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