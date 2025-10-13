Кому нардепы предлагают повысить зарплату и на сколько

Украинские университеты стремительно теряют кадры из-за низких зарплат, заявил народный депутат Даниил Гетманцев. По его словам, нынешняя ситуация приводит к тому, что преподаватели либо уезжают за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности, молодые ученые не видят перспектив, а студенты не понимают, зачем выбирать науку как профессию.

Повышение зарплаты учителям

"У нас есть минимальная мотивация обучения, худшее качество образования и “старение” коллективов", — отметил Гетманцев.





Чтобы изменить ситуацию, парламентарий вместе с Русланом Стефанчуком подготовили предложения в госбюджет-2026, предусматривающие справедливую систему оплаты труда для работников высшего образования, согласно ст. 61 Закона Украины "Об образовании".

Суть инициативы – ввести честную и прозрачную модель оплаты, привязанную к квалификации, званию и стажу.

Базовые оклады (без надбавок) предлагаются на уровне:

• Ассистент / преподаватель — 30 000 грн

• Старший преподаватель – 33 000 грн

• Доцент — 36 300 грн

• Профессор — 39 930 грн

После этого к ставкам добавляются предусмотренные законом надбавки за степень, звание и стаж. Модель уже просчитана и, по словам Гетманцева, готова к внедрению.

