Кому нардепы предлагают повысить зарплату и на сколько
Кому нардепы предлагают повысить зарплату и на сколько

Гетманцев и Стефанчук предлагают повысить зарплаты преподавателям: «Университеты теряют людей»

13 октября 2025, 16:00
Автор:
Ткачова Марія

Украинские университеты стремительно теряют кадры из-за низких зарплат, заявил народный депутат Даниил Гетманцев. По его словам, нынешняя ситуация приводит к тому, что преподаватели либо уезжают за границу, либо вынуждены подрабатывать не по специальности, молодые ученые не видят перспектив, а студенты не понимают, зачем выбирать науку как профессию.

Кому нардепы предлагают повысить зарплату и на сколько

Повышение зарплаты учителям

"У нас есть минимальная мотивация обучения, худшее качество образования и “старение” коллективов", — отметил Гетманцев.


Чтобы изменить ситуацию, парламентарий вместе с Русланом Стефанчуком подготовили предложения в госбюджет-2026, предусматривающие справедливую систему оплаты труда для работников высшего образования, согласно ст. 61 Закона Украины "Об образовании".

Суть инициативы – ввести честную и прозрачную модель оплаты, привязанную к квалификации, званию и стажу.

Базовые оклады (без надбавок) предлагаются на уровне:

• Ассистент / преподаватель — 30 000 грн

• Старший преподаватель – 33 000 грн

• Доцент — 36 300 грн

• Профессор — 39 930 грн

После этого к ставкам добавляются предусмотренные законом надбавки за степень, звание и стаж. Модель уже просчитана и, по словам Гетманцева, готова к внедрению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Львовщине задержали заместителя командира одной из воинских частей, который вместо выполнения служебных обязанностей привлекал военнослужащих к личным ремонтно-строительным работам.
Следствие установило, что с марта по сентябрь 2025 должностное лицо отправляло подчиненных укладывать брусчатку на объектах одной из территориальных общин области. Работы должны были выполнять наемные работники частного предприятия, которым руководит знакомый офицера.



Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10239
