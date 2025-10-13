Кому нардепи пропонують підвищити зарплату та на скільки

Українські університети стрімко втрачають кадри через низькі зарплати, заявив народний депутат Данило Гетманцев. За його словами, нинішня ситуація призводить до того, що викладачі або виїжджають за кордон, або змушені підробляти не за фахом, молоді науковці не бачать перспектив, а студенти не розуміють, навіщо обирати науку як професію.

Підвищення зарплатні викладачам

"Маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість освіти та “старіння” колективів", — зазначив Гетманцев.





Щоб змінити ситуацію, парламентар разом із Русланом Стефанчуком підготували пропозиції до держбюджету-2026, які передбачають справедливу систему оплати праці для працівників вищої освіти, згідно зі ст. 61 Закону України "Про освіту".

Суть ініціативи — запровадити чесну й прозору модель оплати, прив’язану до кваліфікації, звання та стажу.

Базові оклади (без надбавок) пропонуються на рівні:

• Асистент / викладач — 30 000 грн

• Старший викладач — 33 000 грн

• Доцент — 36 300 грн

• Професор — 39 930 грн

Після цього до ставок додаються передбачені законом надбавки за ступінь, звання та стаж. Модель уже прорахована і, за словами Гетманцева, готова до впровадження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Львівщині затримали заступника командира однієї з військових частин, який замість виконання службових обов’язків залучав військовослужбовців до особистих ремонтно-будівельних робіт.

Слідство встановило, що з березня по вересень 2025 року посадовець відправляв підлеглих укладати бруківку на об’єктах однієї з територіальних громад області. Роботи мали виконувати наймані працівники приватного підприємства, яким керує знайомий офіцера.

