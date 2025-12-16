Космическая цифра: сколько Украина теряет из-за нелегальных сигарет

Доля нелегального рынка табачных изделий в Украине выросла до 17,8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Kantar Украина". По оценкам аналитиков, из-за теневого обращения сигарет государственный бюджет ежегодно теряет около 26,5 млрд гривен.

Нелегальный рынок никотиновых изделий в Украине

В структуре нелегального рынка резко возросла доля контрафактной продукции с поддельными акцизными марками. Сейчас она составляет 42% всего объема нелегальных сигарет, что свидетельствует об углублении проблемы фальсификации и слабом контроле за оборотом табачных изделий.

Наибольшие объемы торговли нелегальными сигаретами обычно фиксируются в нескольких регионах. Лидером остается Днепропетровская область, на которую приходится около 25% нелегального рынка. Далее следуют Одесская область — 12%, Львовская — 9% и Харьковская — 9%.

Аналитики обращают внимание на то, что масштабы бюджетных потерь имеют прямые последствия для безопасности и критической инфраструктуры. Для сравнения: по оценке "Укрэнерго" стоимость защиты одной электроподстанции составляет около 130 млн гривен. Средств, потерянных государством из-за нелегального табачного рынка, хватило бы на защиту более 200 подстанций.

Рост теневого рынка сигарет происходит на фоне повышения акцизов и военных вызовов, что, по оценкам экспертов, создает дополнительные стимулы для нелегального производства и сбыта.

