Космическая цифра: сколько Украина теряет из-за нелегальных сигарет
commentss НОВОСТИ Все новости

Космическая цифра: сколько Украина теряет из-за нелегальных сигарет

Теневой рынок сигарет в Украине снова растет, что приводит к миллиардным потерям бюджета, говорится в новом исследовании Kantar

16 декабря 2025, 20:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Доля нелегального рынка табачных изделий в Украине выросла до 17,8%. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Kantar Украина". По оценкам аналитиков, из-за теневого обращения сигарет государственный бюджет ежегодно теряет около 26,5 млрд гривен.

Нелегальный рынок никотиновых изделий в Украине

В структуре нелегального рынка резко возросла доля контрафактной продукции с поддельными акцизными марками. Сейчас она составляет 42% всего объема нелегальных сигарет, что свидетельствует об углублении проблемы фальсификации и слабом контроле за оборотом табачных изделий.

Наибольшие объемы торговли нелегальными сигаретами обычно фиксируются в нескольких регионах. Лидером остается Днепропетровская область, на которую приходится около 25% нелегального рынка. Далее следуют Одесская область — 12%, Львовская — 9% и Харьковская — 9%.

Аналитики обращают внимание на то, что масштабы бюджетных потерь имеют прямые последствия для безопасности и критической инфраструктуры. Для сравнения: по оценке "Укрэнерго" стоимость защиты одной электроподстанции составляет около 130 млн гривен. Средств, потерянных государством из-за нелегального табачного рынка, хватило бы на защиту более 200 подстанций.

Рост теневого рынка сигарет происходит на фоне повышения акцизов и военных вызовов, что, по оценкам экспертов, создает дополнительные стимулы для нелегального производства и сбыта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий введение системы подготовки граждан по программе национального сопротивления. Документ определяет базовые принципы организации учений, категории участников и структуру центров подготовки.



Источник: https://www.kantar.com/ua/inspiration/ait/ait-wave-4-2025
