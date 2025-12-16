Космічна цифра: скільки Україна втрачає через нелегальні сигарети

Частка нелегального ринку тютюнових виробів в Україні зросла до 17,8%. Про це свідчать результати дослідження "Kantar Україна". За оцінками аналітиків, через тіньовий обіг сигарет державний бюджет щороку втрачає близько 26,5 млрд гривень.

Нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні

У структурі нелегального ринку різко зросла частка контрафактної продукції з підробленими акцизними марками. Наразі вона становить 42% від усього обсягу нелегальних сигарет, що свідчить про поглиблення проблеми фальсифікації та слабкий контроль за обігом тютюнових виробів.

Найбільші обсяги торгівлі нелегальними сигаретами традиційно фіксуються у кількох регіонах. Лідером залишається Дніпропетровська область, на яку припадає близько 25% нелегального ринку. Далі йдуть Одеська область — 12%, Львівська — 9% та Харківська — 9%.

Аналітики звертають увагу, що масштаби бюджетних втрат мають прямі наслідки для безпеки та критичної інфраструктури. Для порівняння: за оцінкою "Укренерго", вартість захисту однієї електропідстанції становить близько 130 млн гривень. Коштів, втрачених державою через нелегальний тютюновий ринок, вистачило б на захист понад 200 підстанцій.

Зростання тіньового ринку сигарет відбувається на тлі підвищення акцизів та воєнних викликів, що, за оцінками експертів, створює додаткові стимули для нелегального виробництва й збуту.

