Украинские банки в 2024 году получили почти 104 млрд. гривен прибыли. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Таким образом, за прошлый год банки должны уплатить 83 млрд гривен налога на прибыль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Опендатабота.

Крупнейшие банки Украины по прибыли

В 2024 году украинские банки получили 175,6 млрд. гривен до уплаты налогов, которые составляют 83 млрд. гривен. 65% или 67,19 млрд гривен общей прибыли банковской системы приходится на государственные банки.

Больше всего общей прибыли всех банков получил ПриватБанк — 39% или 40,14 млрд гривен после налогообложения. При этом банк уплатил в бюджет рекордные 40,86 млрд гривен налога. Наибольший прирост продемонстрировал Ощадбанк, за год поднявшийся с седьмого на вторую позицию, а его прибыль выросла в три раза.

Топ 10 банков Украины по прибыли:

1. "ПриватБанк" – 40,14

2. "Ощадбанк" – 14,83

3. "Укрэксимбанк" – 5,56

4. "Райффайзен банк" – 4,28

5. "ОТП Банк" – 4,12

6. "Креди Агриколь банк" – 4,09

7. "УкрСиббанк" – 4,08

8. "ПУМБ" – 3,94

9. "Смысл банк" – 3,81

10. "Универсал банк" – 3,72

В общей сложности 52 украинских банков получили прибыль в размере 104,12 млрд гривен. Еще 9 банков понесли убытки на 418 млн гривен. 14 банков с иностранным капиталом заработали 22,51 млрд. гривен. Это 22% от общей прибыли банков страны.

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