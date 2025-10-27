logo

Кто может потерять пенсии в 2026 году

Украинцев предупредили о риске потери пенсий в 2026 году: что нужно сделать до конца 2025 года

27 октября 2025, 22:14
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области сообщило, что украинцы могут лишиться права на получение пенсии уже с 2026 года, если не пройдут физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Кто может потерять пенсии в 2026 году

Что нужно сделать в 2025 году, чтобы получать пенсию в 2026 году

Идентификация необходима для подтверждения личности пенсионера и предотвращения мошенничества с выплатами. Это касается всех получателей пенсий как в Украине, так и за ее пределами.

Сделать это можно несколькими способами:

лично – в любом сервисном центре Пенсионного фонда или в отделении банка, через который вы получаете пенсию;

• онлайн – через личный кабинет на портале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись или "Действие. Подпись";

• через видеосвязь — во время онлайн-идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В ПФУ подчеркивают: если процедуру не пройти в срок, выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения личности. Потому украинцев призывают не откладывать проверку и выполнить ее до конца 2025 года, чтобы не остаться без пенсионных начислений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что документальная лента о боевых медыках "Куба & Аляска" получила награду в категории "Лучший документальный фильм" на престижном кинофестивале Festa del Cinema di Roma. Это первый год, когда документальные фильмы получают отдельную награду на этом фестивале.

В состав жюри вошли режиссеры и продюсеры Александр Нанау, Сантьяго Мазы и Надежда Тревисан. Они отметили украинский фильм как лучший из всех участников секций "Конкурс прогрессивного кино" и "Специальные показы".



Источник: https://www.pfu.gov.ua/lg/367855-identyfikatsiya-pensioneriv-yak-zabezpechyty-bezperervnist-vyplat-u-2026-rotsi/
