Хто може втратити пенсії у 2026 році

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області повідомило, що українці можуть втратити право на отримання пенсії вже з 2026 року, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Що треба зробити в 2025 році аби отримувати пенсію у 2026 році

Ідентифікація потрібна для підтвердження особи пенсіонера та запобігання шахрайству з виплатами. Це стосується всіх одержувачів пенсій — як в Україні, так і за її межами.

Зробити це можна кількома способами:

• особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або у відділенні банку, через який ви отримуєте пенсію;

• онлайн — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис або "Дія.Підпис";

• через відеозв’язок — під час онлайн-ідентифікації потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У ПФУ наголошують: якщо процедуру не пройти вчасно, виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи. Тому українців закликають не відкладати перевірку й виконати її до кінця 2025 року, аби не залишитися без пенсійних нарахувань.



