Хто може втратити пенсії у 2026 році
Хто може втратити пенсії у 2026 році

Українців попередили про ризик втрати пенсій у 2026 році: що потрібно зробити до кінця 2025-го

27 жовтня 2025, 22:14
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області повідомило, що українці можуть втратити право на отримання пенсії вже з 2026 року, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Хто може втратити пенсії у 2026 році

Що треба зробити в 2025 році аби отримувати пенсію у 2026 році

Ідентифікація потрібна для підтвердження особи пенсіонера та запобігання шахрайству з виплатами. Це стосується всіх одержувачів пенсій — як в Україні, так і за її межами.

Зробити це можна кількома способами:

• особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або у відділенні банку, через який ви отримуєте пенсію;

• онлайн — через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду, використовуючи кваліфікований електронний підпис або "Дія.Підпис";

• через відеозв’язок — під час онлайн-ідентифікації потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У ПФУ наголошують: якщо процедуру не пройти вчасно, виплати можуть бути тимчасово призупинені до моменту підтвердження особи. Тому українців закликають не відкладати перевірку й виконати її до кінця 2025 року, аби не залишитися без пенсійних нарахувань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що документальна стрічка про бойових медикинь "Куба & Аляска" здобула нагороду в категорії "Найкращий документальний фільм" на престижному кінофестивалі Festa del Cinema di Roma. Це перший рік, коли документальні фільми отримують окрему відзнаку на цьому фестивалі.

До складу журі увійшли режисери та продюсери Александр Нанау, Сантьяго Мази та Надія Тревісан. Вони відзначили український фільм як найкращий серед усіх учасників секцій "Конкурс прогресивного кіно" та "Спеціальні покази".



Джерело: https://www.pfu.gov.ua/lg/367855-identyfikatsiya-pensioneriv-yak-zabezpechyty-bezperervnist-vyplat-u-2026-rotsi/
