Масштабы коррупции в Украине поражают: в Раде назвали цифры

Кречмаровская Наталия
Коррупция всегда была проблемой для Украины, однако во время войны масштабы коррупции поражают. В Раде назвали объем коррупции – фактически четверть государственного бюджета.
Деньги. Иллюстративное фото
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что в Международный день борьбы с коррупцией особенно остро осознается масштаб проблемы.
По его словам, украинцы вообще живут в стране схем, которые не могут существовать без одобрения властей. Политик привел немало примеров – схемы Миндича и Галущенко, коррупция на таможне и налоговой, хищение на закупках вооружения, питания и экипировки для военных, на строительстве укреплений. Народный депутат убежден, что ничего не изменится, пока не будет политической воли в высших кабинетах, пока там будут работать те, кто борется с коррупцией только в вечерних видео, а не в реальной жизни.
