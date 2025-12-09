logo

Масштабы коррупции в Украине поражают: в Раде назвали цифры
Масштабы коррупции в Украине поражают: в Раде назвали цифры

Народный депутат Разумков рассказал о масштабах коррупции в Украине

9 декабря 2025, 19:39
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Коррупция всегда была проблемой для Украины, однако во время войны масштабы коррупции поражают. В Раде назвали объем коррупции – фактически четверть государственного бюджета.

Масштабы коррупции в Украине поражают: в Раде назвали цифры

Деньги. Иллюстративное фото

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что в Международный день борьбы с коррупцией особенно остро осознается масштаб проблемы.

"По разным оценкам, объем коррупции и "тени" в Украине достигает триллиона гривен — это фактически четверть государственного бюджета. И когда нам рассказывают, что денег не хватает — на зарплаты медикам и учителям, на индексацию минималки для военных, которая четвёртый год стоит на месте — стоит помнить: средства есть. Они просто годами оси. – объяснил Разумков.

По его словам, украинцы вообще живут в стране схем, которые не могут существовать без одобрения властей. Политик привел немало примеров – схемы Миндича и Галущенко, коррупция на таможне и налоговой, хищение на закупках вооружения, питания и экипировки для военных, на строительстве укреплений. Народный депутат убежден, что ничего не изменится, пока не будет политической воли в высших кабинетах, пока там будут работать те, кто борется с коррупцией только в вечерних видео, а не в реальной жизни.

"Я уверен: придет время, когда это изменится, и у власти будут люди, которые работают на государство, а не зарабатывают на нем. Тогда мы действительно сможем построить страну без коррупции, которая сегодня пронизала ее как болезнь", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что в Раде задали вопрос Зеленскому из-за результатов подготовки к зиме.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4568
