Масштаби корупції в Україні вражають: у Раді назвали цифри

Корупція була завжди проблемою для України, однак під час війни масштаби корупції вражають. У Раді назвали обсяг корупції — фактично чверть державного бюджету.

Гроші. Ілюстративне фото

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що у Міжнародний день боротьби з корупцією особливо гостро усвідомлюється масштаб проблеми.

“За різними оцінками, обсяг корупції і "тіні" в Україні сягає трильйона гривень — це фактично чверть державного бюджету. І коли нам розповідають, що грошей бракує — на зарплати медикам та вчителям, на індексацію мінімалки для військових, яка четвертий рік стоїть на місці — варто пам’ятати: кошти є. Вони просто роками осідають у кишенях тих, хто будує та прикриває схеми”, — пояснив Разумков.

За його словами, українці взагалі живуть у країні схем, які не можуть існувати без схвалення влади. Політик навів чимало прикладів — схеми Міндіча та Галущенка, корупція на митниці і податковій, розкрадання на закупівлях озброєння, харчування і екіпірування для військових, на будівництві укріплень. Народний депутат переконаний, що нічого не зміниться поки не буде політичної волі у найвищих кабінетах, поки там працюватимуть ті, хто бореться з корупцією лише у вечірніх відео, а не в реальному житті.

“Я впевнений: прийде час, коли це зміниться, і при владі будуть люди, які працюють на державу, а не заробляють на ній. Тоді ми справді зможемо побудувати країну без корупції, яка сьогодні пронизала її, як хвороба”, — переконаний політик.

