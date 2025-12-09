Масштаби корупції в Україні вражають: у Раді назвали цифри

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Корупція була завжди проблемою для України, однак під час війни масштаби корупції вражають. У Раді назвали обсяг корупції — фактично чверть державного бюджету.
Гроші. Ілюстративне фото
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що у Міжнародний день боротьби з корупцією особливо гостро усвідомлюється масштаб проблеми.
За його словами, українці взагалі живуть у країні схем, які не можуть існувати без схвалення влади. Політик навів чимало прикладів — схеми Міндіча та Галущенка, корупція на митниці і податковій, розкрадання на закупівлях озброєння, харчування і екіпірування для військових, на будівництві укріплень. Народний депутат переконаний, що нічого не зміниться поки не буде політичної волі у найвищих кабінетах, поки там працюватимуть ті, хто бореться з корупцією лише у вечірніх відео, а не в реальному житті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді поставили питання Зеленському через результати підготовки до зими.