logo

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 Миллионер назвал пять фраз, которых учит своих детей, чтобы сделать их успешными
commentss НОВОСТИ Все новости

Миллионер назвал пять фраз, которых учит своих детей, чтобы сделать их успешными

Инвестор по недвижимость поделился пятью фразами, которыми учит детей финансовой грамотности и как обращаться с деньгами

14 декабря 2025, 17:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский инвестор в недвижимость Джонатан Санчес уверен, что правильное отношение к деньгам формируется с детства. Вместе с женой Жаклин он строит бизнес с 2019 года и уже несколько лет обучает своих детей простым, но фундаментальным принципам финансовой грамотности.

Миллионер назвал пять фраз, которых учит своих детей, чтобы сделать их успешными

Финансовая грамотность для детей. Фото: depositphotos/Volurol

Санчес называет свои советы не сложными инвестиционными стратегиями, а фразами, изменяющими мышление. По его словам, именно они помогают детям понять ценность времени, труда и денег.

"Вы можете зарабатывать деньги, пока спите"

Так бизнесмен объясняет детям принцип инвестирования. Идея пассивного дохода преподносится как нечто увлекательное и почти магическое, что мотивирует откладывать часть карманных денег и вкладывать их в простые инструменты.

"Сбережения уменьшают стресс в будущем"

Вторая фраза касается финансовой подушки безопасности. Санчес учит детей готовиться к непредсказуемым расходам, объясняя, что резервные средства дают не только финансовую, но и психологическую стабильность.

Миллиардер вспомнил случай, когда его сын сломал свой фиксатор и сразу же предложил возместить ущерб родителям, которые в конце концов отказались взять его деньги, но использовали этот инцидент как назидательный момент.

"Вы не хотите работать всю жизнь"

По мнению инвестора, ранние сбережения и инвестирование дают свободу выбора во взрослом возрасте. Деньги, работающие на человека, уменьшают зависимость от постоянной погони за доходом.

"Сбережения и инвестирование сегодня означают, что завтра они не окажутся в ловушке кредитов", – сказал Санчес.

"Лучше откладывать, чем покупать взаймы"

Санчес предостерегает от необдуманного использования кредитных карт. Он учит детей ждать, накапливать и осознанно принимать решения. По его словам, часто это приводит к тому, что желание купить вещь исчезает само собой.

"Цени то, что получили собственным трудом"

Последний урок Санчеса касается уважения результатов собственных усилий. По его словам, осознание того, что деньги и достижения являются результатом труда, формирует ответственность и уверенность в себе.

Санчез заключает, что "лучшее, что я могу сделать, это дать им знания и опыт, чтобы они достигли своих целей быстрее меня".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 3 важных финансовых привычках, с которых стоит начать новый год.

Также "Комментарии" писали о 10 доступных способах экономить деньги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/yourmoney/article-15375361/millionaire-five-phrases-money-kids.html
Теги:

Новости

Все новости