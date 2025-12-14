Миллионер назвал пять фраз, которых учит своих детей, чтобы сделать их успешными

Американский инвестор в недвижимость Джонатан Санчес уверен, что правильное отношение к деньгам формируется с детства. Вместе с женой Жаклин он строит бизнес с 2019 года и уже несколько лет обучает своих детей простым, но фундаментальным принципам финансовой грамотности.

Финансовая грамотность для детей. Фото: depositphotos/Volurol

Санчес называет свои советы не сложными инвестиционными стратегиями, а фразами, изменяющими мышление. По его словам, именно они помогают детям понять ценность времени, труда и денег.

"Вы можете зарабатывать деньги, пока спите"

Так бизнесмен объясняет детям принцип инвестирования. Идея пассивного дохода преподносится как нечто увлекательное и почти магическое, что мотивирует откладывать часть карманных денег и вкладывать их в простые инструменты.

"Сбережения уменьшают стресс в будущем"

Вторая фраза касается финансовой подушки безопасности. Санчес учит детей готовиться к непредсказуемым расходам, объясняя, что резервные средства дают не только финансовую, но и психологическую стабильность.

Миллиардер вспомнил случай, когда его сын сломал свой фиксатор и сразу же предложил возместить ущерб родителям, которые в конце концов отказались взять его деньги, но использовали этот инцидент как назидательный момент.

"Вы не хотите работать всю жизнь"

По мнению инвестора, ранние сбережения и инвестирование дают свободу выбора во взрослом возрасте. Деньги, работающие на человека, уменьшают зависимость от постоянной погони за доходом.

"Сбережения и инвестирование сегодня означают, что завтра они не окажутся в ловушке кредитов", – сказал Санчес.

"Лучше откладывать, чем покупать взаймы"

Санчес предостерегает от необдуманного использования кредитных карт. Он учит детей ждать, накапливать и осознанно принимать решения. По его словам, часто это приводит к тому, что желание купить вещь исчезает само собой.

"Цени то, что получили собственным трудом"

Последний урок Санчеса касается уважения результатов собственных усилий. По его словам, осознание того, что деньги и достижения являются результатом труда, формирует ответственность и уверенность в себе.

Санчез заключает, что "лучшее, что я могу сделать, это дать им знания и опыт, чтобы они достигли своих целей быстрее меня".

