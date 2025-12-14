Мільйонер назвав п’ять фраз, яких навчає своїх дітей, щоб зробити їх успішними

Американський інвестор у нерухомість Джонатан Санчес переконаний, що правильне ставлення до грошей формується з дитинства. Разом із дружиною Жаклін він будує бізнес із 2019 року та вже кілька років послідовно навчає своїх дітей простим, але фундаментальним принципам фінансової грамотності.

Фінансова грамотність для дітей. Фото: depositphotos/Volurol

Санчес називає свої поради не складними інвестиційними стратегіями, а фразами, які змінюють мислення. За його словами, саме вони допомагають дітям зрозуміти цінність часу, праці та грошей.

"Ви можете заробляти гроші, поки спите"

Так бізнесмен пояснює дітям принцип інвестування. Ідея пасивного доходу подається як щось захопливе й майже магічне, що мотивує відкладати частину кишенькових грошей та вкладати їх у прості інструменти.

"Заощадження зменшують стрес у майбутньому"

Друга фраза стосується фінансової подушки безпеки. Санчес вчить дітей готуватися до непередбачуваних витрат, пояснюючи, що резервні кошти дають не лише фінансову, а й психологічну стабільність.

Мільярдер згадав випадок, коли його син зламав свій фіксатор і одразу запропонував відшкодувати збитки батькам, які зрештою відмовилися взяти його гроші, але використали цей інцидент як повчальний момент.

"Ви не хочете працювати все життя"

На думку інвестора, раннє заощадження та інвестування дають свободу вибору в дорослому віці. Гроші, які працюють на людину, зменшують залежність від постійної гонитви за доходом.

"Заощадження та інвестування сьогодні означають, що завтра вони не опиняться в пастці кредитів", – сказав Санчес.

"Краще відкладати, ніж купувати в борг"

Санчес застерігає від необдуманого використання кредитних карток. Він вчить дітей чекати, накопичувати та усвідомлено приймати рішення. За його словами, часто це призводить до того, що бажання купити річ зникає саме по собі.

"Цінуй те, що здобули власною працею"

Останній урок Санчеса стосується поваги до результатів власних зусиль. За його словами, усвідомлення того, що гроші й досягнення є наслідком праці, формує відповідальність і впевненість у собі.

Санчез підсумовує, що "найкраще, що я можу зробити, це дати їм знання та досвід, щоб вони досягли своїх цілей швидше, ніж я".

