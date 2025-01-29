На этом кто-то неплохо наварится: что не так с спешкой власти ввести накопительную пенсионную систему

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович анонсировала, что введение накопительной пенсионной системы может состояться уже в 2026 году. Эксперты высказали свои мнения по поводу того, как такая система может повлиять на пенсионное обеспечение в Украине.

Накопительная пенсия. Фото: 24 Канал

Сергей Коробкин, специалист в сфере пенсионных вопросов, отметил, что этот шаг не является требованием Международного валютного фонда (МВФ). Согласно его словам, МВФ обычно выступает за сокращение расходов на социальные программы, тогда как введение накопительной пенсионной системы, напротив, требует дополнительных бюджетных расходов.

"Я знакомился с меморандумами МВФ этим летом, и в них не упоминалась необходимость введения накопительной пенсионной системы в Украине. Напротив, МВФ требует, чтобы любые изменения в пенсионной системе были финансово обоснованы, а повышение социальных выплат не имело места — сокращение льгот есть приоритетным. Накопительная система предусматривает расходы из бюджета", — сказал Коробкин.

Эксперт выразил сомнения по поводу популяризации накопительной пенсии, считая, что это может быть инициативой лоббистов, имеющих собственные интересы. Он обратил внимание на возможность того, что крупные финансовые потоки, возникающие благодаря накоплениям, могут быть использованы определенными банками или бизнесами для получения значительных доходов.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, подчеркнул, что МВФ имеет склонность сокращать расходы на социальные программы, не эффективные с точки зрения управления бюджетом. Он считает, что внедрение накопительной пенсионной системы может быть вызвано необходимостью продолжения сотрудничества с МВФ и получением финансирования от фонда в рамках общей программы сотрудничества.

Портал "Комментарии" уже писал, что самая большая пенсия в Украине составляет более 390 тысяч гривен в месяц. В то время как в среднем украинские пенсионеры получают 5 851 гривну. Интересно, что в Украине действуют ограничения на пенсии до 23,6 тысячи гривен, однако такие лимиты обходят судом.