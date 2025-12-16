logo

На Львовщине выросло количество миллионеров
commentss НОВОСТИ Все новости

На Львовщине выросло количество миллионеров

На полтысячи больше миллионеров появилось во Львовской области в 2025 году

16 декабря 2025, 16:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Количество жителей Львовщины с доходами более миллиона гривен превысило полторы тысячи. Об этом пишет местное издание "Твой город" со ссылкой на информацию Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

Так, с таном на 1 декабря 2025 года 1665 граждан во Львовской области задекларировали доход в сумме более 1 млн грн.

По данным налоговой, это на 538 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, что в прошлом году во Львовской области было зарегистрировано 1127 граждан с доходами более 1 млн грн.

Источник: https://tvoemisto.tv/news/na_lvivshchyni_zrosla_kilkist_milyoneriv_183060.html
