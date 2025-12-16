Количество жителей Львовщины с доходами более миллиона гривен превысило полторы тысячи. Об этом пишет местное издание "Твой город" со ссылкой на информацию Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области.

На Львовщине выросло количество миллионеров

Так, с таном на 1 декабря 2025 года 1665 граждан во Львовской области задекларировали доход в сумме более 1 млн грн.

По данным налоговой, это на 538 миллионов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, что в прошлом году во Львовской области было зарегистрировано 1127 граждан с доходами более 1 млн грн.

