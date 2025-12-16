Кількість жителів Львівщини з доходами понад мільйон гривень перевищила півтори тисячі. Про це пише місцеве видання "Твоє місто" з посиланням на інформацію Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

На Львівщині зросла кількість мільйонерів

Так, станом на 1 грудня 2025 року 1 665 громадян у Львівській області задекларували дохід у сумі понад 1 млн грн.

За даними податкової, це на 538 мільйонерів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, що торік у Львівській області було зареєстровано 1 127 громадян із доходами понад 1 млн грн.

Раніше портал "Коментарі" писав, що на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря (Марсове поле) у Львові залишилось менше двох десятків вільних місць. Незабаром місто представить нову ділянку, де ховатимуть воїнів, що віддали життя за Україну. Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

За його словами, локацію напрацьовували спільно з робочою групою з увіковічення пам’яті Героїв національно-визвольної боротьби. До її складу входять ветерани, родини загиблих, архітектори, науковці та інші експерти. У міській раді наголошують, що всі, хто боронив державу, мають бути вшановані з повагою та гідністю.

Так, поховання проводитимуть на новому Полі почесних поховань № 87, яке облаштоване на вулиці Пасічній. Це колишня територія Пагорба Слави, яка зараз юридично належить до Личаківського кладовища. У минулому там теж був цвинтар, тобто перешкод щодо захоронень фактично немає.