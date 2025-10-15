logo

Главная Новости Финансы 2025 "Налог на OLX": в Раде рассказали, какие изменения подготовили украинцам
"Налог на OLX": в Раде рассказали, какие изменения подготовили украинцам

Народная депутат Южанина рассказала, сколько товаров можно продать на OLX, чтобы не платить налоги

15 октября 2025, 21:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

Предыдущий состав Кабинета Министров Украины предложил ввести налоги на прибыль от продажи вещей на сайтах объявлений. Действующий состав правительства решил продолжить дело предшественников – внес в Раду повторно законопроект о новых налогах.

"Налог на OLX": в Раде рассказали, какие изменения подготовили украинцам

Налоги. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала о конкретных условиях, согласованных налоговым комитетом.

"Комитет поддержал проект №14025 с поправками (изложенные в решении комитета) — в частности внесен порог в 2000 евро в год, ниже которого доходы с продаж через интернет-платформы не облагаются налогом. Независимо от количества продаж. Главное сумма дохода! Конечно, Минфин был против. Налоговые агенты: платформы, OLХ и подавать отчеты в налоговую. Такие подотчетные платформы станут налоговыми агентами”, — рассказала подробности народная депутат.

Она подчеркнула, что налог с первой же гривны — не удерживается, только с превышения 2000 евро. Ставка 5% в льготном режиме при соблюдении ряда требований — отдельный счет, доступ к банковской тайне. Ставка 18% – без открытия специального счета, раскрытия банковской тайны по такому личному счету.

Южанина пояснила, что закон будет действовать через механизм автоматического обмена данными международного уровня – после присоединения ГНС по Соглашению об обмене информацией.

Народная депутат отметила, что все эти нормы еще могут меняться до окончательного голосования. Жесткие условия "льготы", по ее словам, могут быть неналоговыми только для немногих. Также она подчеркнула, что необходимо сохранить четкое разделение между случайной продажей вещей и подлинной коммерческой деятельностью.

"Впереди обсуждение и голосование в Раде уже на следующей неделе. Да еще с сокращенным сроком подготовки поправок ко второму чтению", — уточнила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие налоги предлагают ввести для украинцев.



Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid02ArAKnYnygtARexTeRQVVmEzxHWcnw3YFe8C5TaTb31GWfQ57taXgBTLu6t1f3raBl
