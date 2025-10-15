logo_ukra

Головна Новини Фінанси 2025 "Податок на OLX": у Раді розповіли, які зміни підготували українцям
НОВИНИ

“Податок на OLX”: у Раді розповіли, які зміни підготували українцям

Народна депутатка Южаніна розповіла, скільки товарів можна продати на OLX, щоб не платити податки

15 жовтня 2025, 21:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Попередній склад Кабінету міністрів України запропонував ввести податки на прибуток від продажу речей на сайтах оголошень. Чинний склад уряду вирішив продовжити справу попередників — вніс у Раду повторно законопроєкт про нові податки. 

“Податок на OLX”: у Раді розповіли, які зміни підготували українцям

Податки. Ілюстративне фото

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла про конкретні умови, погоджені податковим комітетом. 

“Комітет підтримав проєкт №14025 з поправками (викладені в рішенні комітету) — зокрема внесено поріг у 2000 євро на рік, нижче якого доходи з продажів через інтернет-платформи не оподатковуються. Незалежно від кількості продажів. Головне сума доходу! Звичайно, Мінфін був проти. Податкові агенти: платформи (OLX, Prom, Rozetka тощо) мають фіксувати продавців, збирати дані та подавати звіти до податкової. Такі підзвітні платформи стануть податковими агентами”, — розповіла подробиці народна депутатка. 

Вона підкреслила, податок з першої ж гривні — не утримується, лише з перевищення 2000 євро. Ставка 5 % у пільговому режимі за умови дотримання низки вимог — окремий рахунок, доступ до банківської таємниці. Ставка 18% — без відкриття спеціального рахунку, розкриття банківської таємниці по такому особистому рахунку.

Южаніна пояснила, що закон діятиме через механізм автоматичного обміну даними міжнародного рівня — після приєднання ДПС по Угоді про обмін інформацією. 

Народна депутатка зауважила, усі ці норми ще можуть змінюватися до остаточного голосування. Жорсткі умови “пільги”, за її словами, можуть бути неподатковими лише для небагатьох. Також вона наголосила, що необхідно зберегти чіткий поділ між випадковим продажем речей і справжньою комерційною діяльністю.

“Попереду обговорення й голосування в Раді вже на наступному тижні. Та ще й зі скороченим терміном підготовки поправок до другого читання”, — уточнила народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які податки пропонують ввести для українців.



Джерело: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid02ArAKnYnygtARexTeRQVVmEzxHWcnw3YFe8C5TaTb31GWfQ57taXgBTLu6t1f3raBl
