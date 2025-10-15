“Податок на OLX”: у Раді розповіли, які зміни підготували українцям

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Попередній склад Кабінету міністрів України запропонував ввести податки на прибуток від продажу речей на сайтах оголошень. Чинний склад уряду вирішив продовжити справу попередників — вніс у Раду повторно законопроєкт про нові податки.
Податки. Ілюстративне фото
Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла про конкретні умови, погоджені податковим комітетом.
Вона підкреслила, податок з першої ж гривні — не утримується, лише з перевищення 2000 євро. Ставка 5 % у пільговому режимі за умови дотримання низки вимог — окремий рахунок, доступ до банківської таємниці. Ставка 18% — без відкриття спеціального рахунку, розкриття банківської таємниці по такому особистому рахунку.
Южаніна пояснила, що закон діятиме через механізм автоматичного обміну даними міжнародного рівня — після приєднання ДПС по Угоді про обмін інформацією.
Народна депутатка зауважила, усі ці норми ще можуть змінюватися до остаточного голосування. Жорсткі умови “пільги”, за її словами, можуть бути неподатковими лише для небагатьох. Також вона наголосила, що необхідно зберегти чіткий поділ між випадковим продажем речей і справжньою комерційною діяльністю.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які податки пропонують ввести для українців.