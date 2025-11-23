logo

Налоги от OnlyFans бьют рекорд: сколько денег поступило в бюджет Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоги от OnlyFans бьют рекорд: сколько денег поступило в бюджет Украины

OnlyFans и другие цифровые гиганты увеличили налоговые поступления в бюджет Украины: в 2025 году нерезиденты уплатили почти 14,5 млрд грн

23 ноября 2025, 15:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Объем налоговых поступлений от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинским пользователям, продолжает расти. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Налоги от OnlyFans бьют рекорд: сколько денег поступило в бюджет Украины

Сколько налогов уплатила OnlyFans в Украину за 2025 год

По его словам, в 2025 году такие компании уплатили в государственный бюджет около 14,5 млрд грн, что на 28% больше, чем в 2024 году. К этой категории относятся крупные IT- и медиаплатформы, интернет-магазины, стриминговые сервисы и контент-подписки.

Налог на Google продолжает показывать высокие результаты

В третьем квартале 2025 года так называемый "налог на Google" — НДС, который нерезиденты платят при предоставлении цифровых услуг в Украине, принес государству 3,8 млрд грн.

Среди крупнейших плательщиков этого налога – Apple, Google, Valve Corporation, Meta Platforms, Sony, Etsy и Netflix. Эти компании традиционно формируют основу поступлений в этом сегменте, поскольку имеют наибольший объем украинской аудитории и значительный объем продаж цифровых продуктов.

OnlyFans увеличил налоговые вычеты на 18%

Платформа OnlyFans, официально зарегистрированная в Украине как плательщик налога на НДС для электронных услуг, также нарастила свои взносы.

В 2025 году компания перечислила в бюджет $1,6 млн, что составляет около 66,6 млн грн по актуальному курсу. Это на 18% больше, чем в 2024 году.

Этот рост объясняется не только увеличением количества пользователей сервиса, но и общей тенденцией более прозрачного налогообложения цифровых услуг в Украине.

Гетманцев: добровольная регистрация нерезидентов – пример для подражания

Гетманцев подчеркнул, что компании-нерезиденты самостоятельно зарегистрировались налогоплательщиками в Украине и добросовестно выполняют свои обязательства. По его мнению, это должно стать сигналом для внутреннего бизнеса о необходимости соблюдения налоговой дисциплины.

"Добровольная регистрация и полное исполнение обязательств международными компаниями – это пример для подражания", – отметил он.

Контекст

Налог на электронные услуги для нерезидентов Украина была введена в 2022 году. Он касается компаний, продающих украинцам цифровой контент или доступ к онлайн-платформам: рекламу, облачные сервисы, игры, видеостриминг, музыку, образовательные курсы и т.д.

Среди ключевых целей этого налога – обеспечить равные условия налогообложения для украинских и международных компаний, а также получить дополнительный источник поступлений в бюджет.

Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10593
