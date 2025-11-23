Налоги от OnlyFans бьют рекорд: сколько денег поступило в бюджет Украины

Объем налоговых поступлений от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинским пользователям, продолжает расти. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Сколько налогов уплатила OnlyFans в Украину за 2025 год

По его словам, в 2025 году такие компании уплатили в государственный бюджет около 14,5 млрд грн, что на 28% больше, чем в 2024 году. К этой категории относятся крупные IT- и медиаплатформы, интернет-магазины, стриминговые сервисы и контент-подписки.

Налог на Google продолжает показывать высокие результаты

В третьем квартале 2025 года так называемый "налог на Google" — НДС, который нерезиденты платят при предоставлении цифровых услуг в Украине, принес государству 3,8 млрд грн.

Среди крупнейших плательщиков этого налога – Apple, Google, Valve Corporation, Meta Platforms, Sony, Etsy и Netflix. Эти компании традиционно формируют основу поступлений в этом сегменте, поскольку имеют наибольший объем украинской аудитории и значительный объем продаж цифровых продуктов.

OnlyFans увеличил налоговые вычеты на 18%

Платформа OnlyFans, официально зарегистрированная в Украине как плательщик налога на НДС для электронных услуг, также нарастила свои взносы.

В 2025 году компания перечислила в бюджет $1,6 млн, что составляет около 66,6 млн грн по актуальному курсу. Это на 18% больше, чем в 2024 году.

Этот рост объясняется не только увеличением количества пользователей сервиса, но и общей тенденцией более прозрачного налогообложения цифровых услуг в Украине.

Гетманцев: добровольная регистрация нерезидентов – пример для подражания

Гетманцев подчеркнул, что компании-нерезиденты самостоятельно зарегистрировались налогоплательщиками в Украине и добросовестно выполняют свои обязательства. По его мнению, это должно стать сигналом для внутреннего бизнеса о необходимости соблюдения налоговой дисциплины.

"Добровольная регистрация и полное исполнение обязательств международными компаниями – это пример для подражания", – отметил он.

Контекст

Налог на электронные услуги для нерезидентов Украина была введена в 2022 году. Он касается компаний, продающих украинцам цифровой контент или доступ к онлайн-платформам: рекламу, облачные сервисы, игры, видеостриминг, музыку, образовательные курсы и т.д.

Среди ключевых целей этого налога – обеспечить равные условия налогообложения для украинских и международных компаний, а также получить дополнительный источник поступлений в бюджет.

