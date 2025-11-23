Податки від OnlyFans б’ють рекорд: скільки грошей надійшло у бюджет України

Обсяг податкових надходжень від іноземних компаній, що надають електронні послуги українським користувачам, продовжує зростати. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Скільки податків платила OnlyFans в Україну за 2025 рік

За його словами, у 2025 році такі компанії сплатили до державного бюджету приблизно 14,5 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2024 році. До цієї категорії належать великі IT- та медіаплатформи, інтернет-магазини, стрімінгові сервіси та сервіси контент-підписки.

Податок на Google продовжує показувати високі результати

У ІІІ кварталі 2025 року так званий "податок на Google" — ПДВ, який нерезиденти сплачують при наданні цифрових послуг в Україні, приніс державі 3,8 млрд грн.

Серед найбільших платників цього податку — Apple, Google, Valve Corporation, Meta Platforms, Sony, Etsy та Netflix. Ці компанії традиційно формують основу надходжень у цьому сегменті, адже мають найбільший обсяг української аудиторії та значний обсяг продажів цифрових продуктів.

OnlyFans збільшив податкові відрахування на 18%

Платформа OnlyFans, яка офіційно зареєстрована в Україні як платник податку на ПДВ для електронних послуг, також наростила свої внески.

У 2025 році компанія перерахувала до бюджету $1,6 млн, що становить близько 66,6 млн грн за актуальним курсом. Це на 18% більше, ніж у 2024 році.

Це зростання пояснюється не лише збільшенням кількості користувачів сервісу, але й загальною тенденцією прозорішого оподаткування цифрових послуг в Україні.

Гетманцев: добровільна реєстрація нерезидентів — приклад для наслідування

Гетманцев підкреслив, що компанії-нерезиденти самостійно зареєструвалися платниками податків в Україні та сумлінно виконують свої зобов’язання. На його думку, це має стати сигналом для внутрішнього бізнесу щодо необхідності дотримання податкової дисципліни.

"Добровільна реєстрація та повне виконання зобов’язань міжнародними компаніями — це приклад для наслідування", — зазначив він.

Контекст

Податок на електронні послуги для нерезидентів Україна запровадила у 2022 році. Він стосується компаній, що продають українцям цифровий контент або доступ до онлайн-платформ: рекламу, хмарні сервіси, ігри, відеострімінг, музику, освітні курси тощо.

Серед ключових цілей цього податку — забезпечити рівні умови оподаткування для українських і міжнародних компаній, а також отримати додаткове джерело надходжень у бюджет.

