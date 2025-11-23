Податки від OnlyFans б’ють рекорд: скільки грошей надійшло у бюджет України

Рубрики
Ткачова Марія
Обсяг податкових надходжень від іноземних компаній, що надають електронні послуги українським користувачам, продовжує зростати. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Скільки податків платила OnlyFans в Україну за 2025 рік
За його словами, у 2025 році такі компанії сплатили до державного бюджету приблизно 14,5 млрд грн, що на 28% більше, ніж у 2024 році. До цієї категорії належать великі IT- та медіаплатформи, інтернет-магазини, стрімінгові сервіси та сервіси контент-підписки.
Податок на Google продовжує показувати високі результати
У ІІІ кварталі 2025 року так званий "податок на Google" — ПДВ, який нерезиденти сплачують при наданні цифрових послуг в Україні, приніс державі 3,8 млрд грн.
Серед найбільших платників цього податку — Apple, Google, Valve Corporation, Meta Platforms, Sony, Etsy та Netflix. Ці компанії традиційно формують основу надходжень у цьому сегменті, адже мають найбільший обсяг української аудиторії та значний обсяг продажів цифрових продуктів.
OnlyFans збільшив податкові відрахування на 18%
Платформа OnlyFans, яка офіційно зареєстрована в Україні як платник податку на ПДВ для електронних послуг, також наростила свої внески.
У 2025 році компанія перерахувала до бюджету $1,6 млн, що становить близько 66,6 млн грн за актуальним курсом. Це на 18% більше, ніж у 2024 році.
Це зростання пояснюється не лише збільшенням кількості користувачів сервісу, але й загальною тенденцією прозорішого оподаткування цифрових послуг в Україні.
Гетманцев: добровільна реєстрація нерезидентів — приклад для наслідування
Гетманцев підкреслив, що компанії-нерезиденти самостійно зареєструвалися платниками податків в Україні та сумлінно виконують свої зобов’язання. На його думку, це має стати сигналом для внутрішнього бізнесу щодо необхідності дотримання податкової дисципліни.
"Добровільна реєстрація та повне виконання зобов’язань міжнародними компаніями — це приклад для наслідування", — зазначив він.
Контекст
Податок на електронні послуги для нерезидентів Україна запровадила у 2022 році. Він стосується компаній, що продають українцям цифровий контент або доступ до онлайн-платформ: рекламу, хмарні сервіси, ігри, відеострімінг, музику, освітні курси тощо.
Серед ключових цілей цього податку — забезпечити рівні умови оподаткування для українських і міжнародних компаній, а також отримати додаткове джерело надходжень у бюджет.