Налоговая перевела важные открытые данные "в тень": нарушили обязательную процедуру

Открытость и прозрачность — подоплека, на которой должен строиться бизнес в Украине, однако практика Государственной налоговой службы может подорвать эти принципы. С февраля 2022 года Налоговая перестала публиковать ряд важных открытых данных, в частности данные о налоговом долге и реестре плательщиков единого налога.

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Такое решение приводит к значительным рискам в бизнес-среде, отмечают в "Опендатаботе". Аналитики объясняют, что, по информации Налоговой, был проведен трехсложный тест для обоснования закрытия. Однако, как пишет “Опендатабот”, процедура проведения теста отличается от предусмотренной законом — никаких заседаний, рабочих групп и привлечения экспертов не было.

Отмечают, что Налоговая закрыла часть важных открытых реестров, в частности, информацию об аннулировании регистрации плательщиков НДС, налоговом долге, реестрах плательщиков единого налога и НДС.

В "Опендатаботе" сообщили, что по запросу по процедуре тестирования Налоговая пояснила, что рабочих групп не создавали, заседания не фиксировали, а анализ проводили только внутренними подразделениями, без участия внешних экспертов.

"Процедура — неформализованная, аналитические доказательства вреда от открытости данных — отсутствуют. Это все противоречит базовым принципам открытости, ведь трехсложный тест должен быть прозрачным, со профессиональным анализом и участием представителей бизнеса и сектора безопасности", — сообщили аналитики.

Основатель "Опендатабота" Алексей Иванкин объяснил, что закрытие информации о налоговом долге — один из острейших шагов. По его словам, эти данные используются бизнесом каждый день: для проверки контрагентов, избегания мошенников, оценки рисков в закупках или партнерствах. Между тем налоговый долг – это ключевой индикатор финансовой дисциплины компании. По его словам, потеря такого инструмента ставит добросовестных предпринимателей в неравные условия. В то же время недобросовестные получают дополнительные возможности скрывать проблемы.

"Это подрывает доверие, создает поле для мошенничества и вредит экономической безопасности государства. Потеря доступа к таким данным напрямую влияет на качество решений, принимаемых предпринимателями, инвесторами и гражданами, а работа через кабинет ГНС убивает любую автоматизацию. В то же время решения, которые принимаются без понятных критериев и подотчетности, — это риск коррупции и манипуляций”, — отмечает аналитик.

В "Опендатаботе" убеждены, что открытые данные — это реальный инструмент для контроля, конкуренции, доверия и развития. Их закрытие без должного обоснования – это шаг назад в цифровой трансформации государства.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие налоги растут в Украине.



