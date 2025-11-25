Нардепы бьют тревогу: авантюра власти слишком дорого обошлась украинскому бюджету

Рубрики
На днях в сети интернет распространялась информация, что программа "Национальный кешбэк", потом это опровергли. Однако, как отмечают народные депутаты, перспективы программы сомнительны.
Гривна. Иллюстративное фото
Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что в правительстве закончились средства на "Национальный кешбэк". И, по ее словам, не факт, что в госбюджете на 2026 эта популистская программа будет сохранена.
Геращенко также напомнила, что правительство значительно ограничило список товаров и услуг на кешбэк. Осталось всего 7 позиций:
коммунальные услуги,
бакалейные магазины и супермаркеты,
продовольственные магазины,
аптеки,
книги и печатная продукция,
благотворительные и социальные организации,
почтовые услуги.
