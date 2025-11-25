logo

Нардепы бьют тревогу: авантюра власти слишком дорого обошлась украинскому бюджету
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы бьют тревогу: авантюра власти слишком дорого обошлась украинскому бюджету

Народная депутат Украины Геращенко рассказала об "окончании" программы "Национальный кешбэк"

25 ноября 2025, 15:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация, что программа "Национальный кешбэк", потом это опровергли. Однако, как отмечают народные депутаты, перспективы программы сомнительны.

Нардепы бьют тревогу: авантюра власти слишком дорого обошлась украинскому бюджету

Гривна. Иллюстративное фото

Народная депутат Ирина Геращенко заявила, что в правительстве закончились средства на "Национальный кешбэк". И, по ее словам, не факт, что в госбюджете на 2026 эта популистская программа будет сохранена.

"Пару дней назад правительство тихо провело постановление №1510, которым определило, что получить начисленный кешбэк за декабрь 2025 года потребители смогут только в феврале 2026 года, если на это будут в бюджете средства. А если денег не будет — перечисление кешбэка не будет производиться, а с 1 января начисление кешбэка вообще прекращается”, — сообщила народная депутат.

Геращенко также напомнила, что правительство значительно ограничило список товаров и услуг на кешбэк. Осталось всего 7 позиций:

  • коммунальные услуги,

  • бакалейные магазины и супермаркеты,

  • продовольственные магазины,

  • аптеки,

  • книги и печатная продукция,

  • благотворительные и социальные организации,

  • почтовые услуги.

"Очередной популизм власти провалился из-за нехватки средств. Но эта авантюра слишком дорого обошлась украинскому бюджету и сожрала средства, которые должны пойти на социальные программы незащищенным, ПВО и Армию. Кто ответит за этот преступный парад популизма, на который потрачено более чем ЧЕТЫРЕ миллиарда гривен?", — отметила народная депутат.

Источник: https://t.me/irynagerashchenko/21630
