Нардепи б'ють на сполох: авантюра влади надто дорого обійшлася українському бюджету

Днями в мережі інтернет поширювалася інформація, що програма “Національний кешбек”, потім це спростували. Однак, як зазначають народні депутати, перспективи програми сумнівні.

Гривня. Ілюстративне фото

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що в уряді закінчились кошти на “Національний кешбек”. І, за її словами, не факт, що у держбюджеті на 2026 рік ця популістська програма буде збережена.

“Пару днів тому уряд тихо провів постанову №1510 якою визначив, що отримати нарахований кешбек за грудень 2025 року споживачі зможуть лише у лютому 2026 році, якщо на це будуть в бюджеті кошти. А якщо грошей не буде — перерахування кешбеку не здійснюватиметься, а з 1 січня нарахування кешбеку взагалі припиняється”, — повідомила народна депутатка.

Геращенко також нагадала, що уряд значно обмежив перелік товарів та послуг, на кешбек. Залишилися лише 7 позицій:

комунальні послуги,

бакалійні магазини та супермаркети,

інші продовольчі магазини,

аптеки,

книги та друкована продукція,

благодійні та соціальні організації,

поштові послуги.

“Черговий популізм влади провалився через брак коштів. Але ця авантюра надто дорого обійшлася українському бюджету і зжерла кошти, які б мали піти на соціальні програми незахищеним, ППО та Армію. Хто відповість за цей злочинний парад популізму, на який витрачено понад ЧОТИРИ мільярди гривень?!”, — зауважила народна депутатка.

