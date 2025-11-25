Нардепи б'ють на сполох: авантюра влади надто дорого обійшлася українському бюджету

Рубрики
Днями в мережі інтернет поширювалася інформація, що програма “Національний кешбек”, потім це спростували. Однак, як зазначають народні депутати, перспективи програми сумнівні.
Гривня. Ілюстративне фото
Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що в уряді закінчились кошти на “Національний кешбек”. І, за її словами, не факт, що у держбюджеті на 2026 рік ця популістська програма буде збережена.
Геращенко також нагадала, що уряд значно обмежив перелік товарів та послуг, на кешбек. Залишилися лише 7 позицій:
комунальні послуги,
бакалійні магазини та супермаркети,
інші продовольчі магазини,
аптеки,
книги та друкована продукція,
благодійні та соціальні організації,
поштові послуги.
