Нардепи б'ють на сполох: авантюра влади надто дорого обійшлася українському бюджету
Нардепи б'ють на сполох: авантюра влади надто дорого обійшлася українському бюджету

Народна депутатка України Геращенко розповіла про “закінчення” програми “Національний кешбек”

25 листопада 2025, 15:58
Днями в мережі інтернет поширювалася інформація, що програма “Національний кешбек”, потім це спростували. Однак, як зазначають народні депутати, перспективи програми сумнівні. 

Нардепи б'ють на сполох: авантюра влади надто дорого обійшлася українському бюджету

Гривня. Ілюстративне фото

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що в уряді закінчились кошти на “Національний кешбек”. І, за її словами, не факт, що у держбюджеті на 2026 рік ця популістська програма буде збережена.

“Пару днів тому уряд тихо провів  постанову №1510  якою визначив, що отримати  нарахований кешбек за грудень 2025 року споживачі зможуть лише у лютому 2026 році, якщо на це будуть в бюджеті кошти. А якщо грошей не буде — перерахування кешбеку не здійснюватиметься, а з 1 січня нарахування кешбеку взагалі  припиняється”, — повідомила народна депутатка.

Геращенко також нагадала, що уряд значно обмежив перелік товарів та послуг, на кешбек. Залишилися лише 7 позицій:

  • комунальні послуги,

  • бакалійні магазини та супермаркети,

  • інші продовольчі магазини,

  • аптеки,

  • книги та друкована продукція,

  • благодійні та соціальні організації,

  • поштові послуги.

“Черговий популізм влади провалився через брак коштів. Але ця авантюра надто дорого обійшлася українському бюджету і зжерла кошти, які б мали піти на соціальні програми незахищеним, ППО та Армію. Хто відповість за цей злочинний  парад популізму, на який витрачено понад ЧОТИРИ мільярди гривень?!”, — зауважила народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Сполучені Штати Америки запропонували новий варіант мирного плану. І президент України Володимир Зеленський зазначив, що команди працюватимуть над цими пропозиціями. У Верховній Раді тим часом критикують мирний план. 



