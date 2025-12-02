Нардепы бьют тревогу: что происходит с бюджетом на 2026 год

Нардеп Ярослав Железняк подверг критике проект государственного бюджета, который парламент планирует рассмотреть в ближайшее время. По его словам, после всех резонансных коррупционных скандалов и многочисленных обсуждений документ не подвергся никаким реальным поправкам.

Бюджет Украины на 2026 год

Железняк отмечает, что:

• популистские нормы полностью сохранены и могут быть расширены;

• дефицит в военном бюджете только увеличится;

• все предложения по перераспределению расходов были отклонены;

• для сбора голосов могут появиться "локальные шкурняки" — ситуативные договоренности для поддержки бюджета.

Политик добавляет, что ситуация выглядит как "бюджет выборов или бюджет Миндича", намекая на то, что документ ориентирован больше на политические интересы, чем на реальные финансовые потребности государства.



В свою очередь Алексей Гончаренко сообщил, что бюджет на 2026 год уже включен в повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады. Перед голосованием планирует собраться Бюджетный комитет, где станет ясно, достаточно ли в монобольшинстве голосов для принятия документа.



