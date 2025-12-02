logo

Нардепы бьют тревогу: что происходит с бюджетом на 2026 год

Ярослав Железняк заявил, что, несмотря на все скандалы и разоблачения, бюджет оставили практически без изменений, а Гончаренко сообщил, что голосование за проект на 2026 год планируют уже завтра

2 декабря 2025, 22:54
Нардеп Ярослав Железняк подверг критике проект государственного бюджета, который парламент планирует рассмотреть в ближайшее время. По его словам, после всех резонансных коррупционных скандалов и многочисленных обсуждений документ не подвергся никаким реальным поправкам.

Нардепы бьют тревогу: что происходит с бюджетом на 2026 год

Бюджет Украины на 2026 год

Железняк отмечает, что:

популистские нормы полностью сохранены и могут быть расширены;

• дефицит в военном бюджете только увеличится;

• все предложения по перераспределению расходов были отклонены;

• для сбора голосов могут появиться "локальные шкурняки" — ситуативные договоренности для поддержки бюджета.

Политик добавляет, что ситуация выглядит как "бюджет выборов или бюджет Миндича", намекая на то, что документ ориентирован больше на политические интересы, чем на реальные финансовые потребности государства.

В свою очередь Алексей Гончаренко сообщил, что бюджет на 2026 год уже включен в повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады. Перед голосованием планирует собраться Бюджетный комитет, где станет ясно, достаточно ли в монобольшинстве голосов для принятия документа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России новый минискандал: Екатерина Новикова, супруга спикера совета депутатов Новосибирского района Сергея Зубкова (партия "Единая Россия"), публично направила своих подписчиков "на х*й".

В старости она резко отреагировала на комментарии россиян, которым якобы не понравились ее фото в купальнике: "Говорят, гонит депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы прямо на х*й с моей страницы…"



