logo_ukra

BTC/USD

91997

ETH/USD

3017.69

USD/UAH

42.33

EUR/UAH

49.18

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Нардепи бʼють на сполох: що відбувається з бюджетом на 2026 рік
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи бʼють на сполох: що відбувається з бюджетом на 2026 рік

Ярослав Железняк заявив, що попри всі скандали й викриття бюджет залишили практично без змін, а Гончаренко повідомив, що голосування за проєкт на 2026 рік планують уже завтра

2 грудня 2025, 22:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нардеп Ярослав Железняк розкритикував проєкт державного бюджету, який парламент планує розглянути найближчим часом. За його словами, після всіх резонансних корупційних скандалів та численних обговорень документ не зазнав жодних реальних правок.

Нардепи бʼють на сполох: що відбувається з бюджетом на 2026 рік

Бюджет України на 2026 рік

Железняк наголошує, що:     

• популістичні норми повністю збережені й навіть можуть бути розширені;

• дефіцит у військовому бюджеті лише збільшиться;

• усі пропозиції щодо перерозподілу видатків були відхилені;

• для збирання голосів можуть з’явитися "локальні шкурняки" — ситуативні домовленості заради підтримки бюджету.

Політик додає, що ситуація виглядає як "бюджет виборів… чи бюджет Міндіча", натякаючи на те, що документ орієнтований більше на політичні інтереси, ніж на реальні фінансові потреби держави.

У свою чергу Олексій Гончаренко повідомив, що бюджет на 2026 рік уже включений до порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради. Перед голосуванням планує зібратися Бюджетний комітет, де стане зрозуміло, чи достатньо в монобільшості голосів для ухвалення документу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії новий мініскандал: Катерина Новікова, дружина спікера ради депутатів Новосибірського району Сергія Зубкова (партія "Єдина Росія"), публічно надіслала своїх підписників "на х*й".

У сторіс вона різко відреагувала на коментарі росіян, яким нібито не сподобалися її фото в купальнику: "Говорят, жене депутата неприлично выкладывать фото в купальнике с голой жопой, да идите вы просто на х*й с моей страницы…"



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51338
Теги:

Новини

Всі новини