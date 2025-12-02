Нардепи бʼють на сполох: що відбувається з бюджетом на 2026 рік

Нардеп Ярослав Железняк розкритикував проєкт державного бюджету, який парламент планує розглянути найближчим часом. За його словами, після всіх резонансних корупційних скандалів та численних обговорень документ не зазнав жодних реальних правок.

Бюджет України на 2026 рік

Железняк наголошує, що:

• популістичні норми повністю збережені й навіть можуть бути розширені;

• дефіцит у військовому бюджеті лише збільшиться;

• усі пропозиції щодо перерозподілу видатків були відхилені;

• для збирання голосів можуть з’явитися "локальні шкурняки" — ситуативні домовленості заради підтримки бюджету.

Політик додає, що ситуація виглядає як "бюджет виборів… чи бюджет Міндіча", натякаючи на те, що документ орієнтований більше на політичні інтереси, ніж на реальні фінансові потреби держави.



У свою чергу Олексій Гончаренко повідомив, що бюджет на 2026 рік уже включений до порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради. Перед голосуванням планує зібратися Бюджетний комітет, де стане зрозуміло, чи достатньо в монобільшості голосів для ухвалення документу.



