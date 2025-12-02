Нардепы бьют тревогу: вариант может быть гораздо хуже, чем сейчас

В Раде возникли проблемы с принятием Государственного бюджета на 2026 год. Часть нардепов откровенно критикуют расходы, заложенные в проекте. Однако другие отмечают, что принимать бюджет нужно вовремя, ведь это может повлиять на получение финансовой помощи.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что процесс выделения европейской помощи на финансирование бюджета в 2026 году висит в воздухе. Однако на это не обращают внимания.

"Не на волоске, в воздухе, и висеть ему там до 18 декабря, срока, который Европа сама себе установила по формуле — к тому времени точно получится. А если не получится? А если не получится, выйдет Кая Каллас, тяжело вздохнет и скажет, помните, я две недели назад говорила, что не удалось поставить два миллиона снарядов? Так вот и с десятками миллиардов тоже не вышло. И уйдет на рождественские каникулы…”, — отметил политик.

При этом, по его словам, никто не думает о том, что будет делать Украина. Нардеп объяснил, что дискуссии сейчас нужно вести не о том, что еще можно включить в бюджет в его расходную часть, а о том, что придется оттуда выбросить. Он подсказал — абсолютно все придется, если европейских денег не будет.

"Принимать бюджет нужно сейчас в любом виде, с его последующей коррекцией в зависимости от развития событий в ту или иную сторону. Представление о том, что бюджет в этом году проблема власти – ошибочные представления", — отметил политик.

По его словам, можно принять бюджет и в новогоднюю ночь – в целом за все годы Независимости нардепы всегда принимали бюджет. Однако последствия будут катастрофическими.

"Вот только учитывая это "до 18 числа" Европы вариант в новогоднюю ночь может оказаться гораздо хуже, чем нынешний. Нам нужно принять его раньше, чем европейцы вынесут свой вердикт, больше, уверен, что от нашего принятия этот вердикт в определенной степени зависит", — пояснил политик.

Народный депутат также предупредил, что принятие бюджета – дело не пяти минут и не стоит откладывать это решение условно на последний день.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже предварительно на завтра (3 декабря, – ред.) на утро поставили Бюджетный Комитет.

"Параллельно и Премьер и депутаты ведут переговоры о бюджете и изменениях в него, которые могут дать возможность его принять. В зависимости от этого, будет понятно или реально проголосовать Бюджет на этой неделе или нет. Пока думаю 50 на 50", — объяснил политик ситуация в Раде.

