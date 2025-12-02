logo

Нардепы бьют тревогу: вариант может быть гораздо хуже, чем сейчас

Нардепы рассказали о необходимости принять бюджет на 2026 год и когда его могут поставить на голосование

2 декабря 2025, 15:11
Кречмаровская Наталия

В Раде возникли проблемы с принятием Государственного бюджета на 2026 год. Часть нардепов откровенно критикуют расходы, заложенные в проекте. Однако другие отмечают, что принимать бюджет нужно вовремя, ведь это может повлиять на получение финансовой помощи.

Нардепы бьют тревогу: вариант может быть гораздо хуже, чем сейчас

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Максим Бужанский заявил, что процесс выделения европейской помощи на финансирование бюджета в 2026 году висит в воздухе. Однако на это не обращают внимания.

"Не на волоске, в воздухе, и висеть ему там до 18 декабря, срока, который Европа сама себе установила по формуле — к тому времени точно получится. А если не получится? А если не получится, выйдет Кая Каллас, тяжело вздохнет и скажет, помните, я две недели назад говорила, что не удалось поставить два миллиона снарядов? Так вот и с десятками миллиардов тоже не вышло. И уйдет на рождественские каникулы…”, — отметил политик.

При этом, по его словам, никто не думает о том, что будет делать Украина. Нардеп объяснил, что дискуссии сейчас нужно вести не о том, что еще можно включить в бюджет в его расходную часть, а о том, что придется оттуда выбросить. Он подсказал — абсолютно все придется, если европейских денег не будет.

"Принимать бюджет нужно сейчас в любом виде, с его последующей коррекцией в зависимости от развития событий в ту или иную сторону. Представление о том, что бюджет в этом году проблема власти – ошибочные представления", — отметил политик.

По его словам, можно принять бюджет и в новогоднюю ночь – в целом за все годы Независимости нардепы всегда принимали бюджет. Однако последствия будут катастрофическими.

"Вот только учитывая это "до 18 числа" Европы вариант в новогоднюю ночь может оказаться гораздо хуже, чем нынешний. Нам нужно принять его раньше, чем европейцы вынесут свой вердикт, больше, уверен, что от нашего принятия этот вердикт в определенной степени зависит", — пояснил политик.

Народный депутат также предупредил, что принятие бюджета – дело не пяти минут и не стоит откладывать это решение условно на последний день.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже предварительно на завтра (3 декабря, – ред.) на утро поставили Бюджетный Комитет.

"Параллельно и Премьер и депутаты ведут переговоры о бюджете и изменениях в него, которые могут дать возможность его принять. В зависимости от этого, будет понятно или реально проголосовать Бюджет на этой неделе или нет. Пока думаю 50 на 50", — объяснил политик ситуация в Раде.

Напомним: портал "Комментарии" писал, за что критикуют Зеленского.




Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/19935
