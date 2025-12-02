Нардепы бьют тревогу: вариант может быть гораздо хуже, чем сейчас

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раде возникли проблемы с принятием Государственного бюджета на 2026 год. Часть нардепов откровенно критикуют расходы, заложенные в проекте. Однако другие отмечают, что принимать бюджет нужно вовремя, ведь это может повлиять на получение финансовой помощи.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Максим Бужанский заявил, что процесс выделения европейской помощи на финансирование бюджета в 2026 году висит в воздухе. Однако на это не обращают внимания.
При этом, по его словам, никто не думает о том, что будет делать Украина. Нардеп объяснил, что дискуссии сейчас нужно вести не о том, что еще можно включить в бюджет в его расходную часть, а о том, что придется оттуда выбросить. Он подсказал — абсолютно все придется, если европейских денег не будет.
По его словам, можно принять бюджет и в новогоднюю ночь – в целом за все годы Независимости нардепы всегда принимали бюджет. Однако последствия будут катастрофическими.
Народный депутат также предупредил, что принятие бюджета – дело не пяти минут и не стоит откладывать это решение условно на последний день.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уже предварительно на завтра (3 декабря, – ред.) на утро поставили Бюджетный Комитет.
