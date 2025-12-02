Нардепи б'ють на сполох: варіант може бути набагато гіршим, ніж зараз

У Раді виникли проблеми з ухваленням Державного бюджету на 2026 рік. Частина нардепів відверто критикують видатки, закладені у проєкті. Однак інші наголошують, що ухвалювати бюджет потрібно вчасно, адже це може вплинути на отримання фінансової допомоги.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Максим Бужанський заявив, що процес виділення європейської допомоги на фінансування бюджету 2026 року висить у повітрі. Однак на це не звертають уваги.

“Не на волосині, у повітрі, і висіти йому там до 18 грудня, терміну, який Європа сама собі встановила за формулою — на той час точно вийде. А якщо не вийде? А якщо не вийде, вийде Кая Каллас, важко зітхне і скаже, пам'ятаєте, я два тижні тому казала, що не вдалося поставити два мільйони снарядів? Так от і з десятками мільярдів теж не вийшло. І піде на різдвяні канікули…”, — зазначив політик.

При цьому, за його словами, ніхто не думає про те, що робитиме Україна. Нардеп пояснив, що дискусії зараз потрібно вести не про те, що ще можна включити до бюджету в його видаткову частину, а про те, що доведеться звідти викинути. Він дав підказку — абсолютно все доведеться, якщо європейських грошей не буде.

“Приймати бюджет потрібно зараз у будь-якому вигляді, з його подальшою корекцією залежно від розвитку подій у той чи інший бік. Уявлення про те, що бюджет цього року проблема влади — помилкові уявлення”, — зауважив політик.

За його словами, можна ухвалити бюджет і у новорічну ніч — загалом за всі роки Незалежності нардепи завжди ухвалювали бюджет. Однак наслідки будуть катастрофічними.

“Ось тільки з огляду на це "до 18 числа" Європи варіант у новорічну ніч може виявитися набагато гіршим, ніж нинішній. Нам потрібно прийняти його раніше, ніж європейці винесуть свій вердикт, щобільше, впевнений, що від нашого ухвалення цей вердикт певною мірою залежить”, — пояснив політик.

Народний депутат також попередив, що ухвалення бюджету — справа не п’яти хвилин і не варто відкладати це рішення умовно на останній день.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що вже попередньо на завтра (3 грудня, — ред.) на ранок поставили Бюджетний Комітет.

“Паралельно і Премʼєр і депутати ведуть перемовини про бюджет і зміни до нього, які можуть дати можливість його прийняти. Залежно від цього, буде зрозуміло чи реально проголосувати Бюджет на цьому тижні чи ні. Поки думаю 50 на 50”, — пояснив політик ситуація в Раді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що критикують Зеленського.



