Нардепи б'ють на сполох: варіант може бути набагато гіршим, ніж зараз

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Раді виникли проблеми з ухваленням Державного бюджету на 2026 рік. Частина нардепів відверто критикують видатки, закладені у проєкті. Однак інші наголошують, що ухвалювати бюджет потрібно вчасно, адже це може вплинути на отримання фінансової допомоги.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Максим Бужанський заявив, що процес виділення європейської допомоги на фінансування бюджету 2026 року висить у повітрі. Однак на це не звертають уваги.
При цьому, за його словами, ніхто не думає про те, що робитиме Україна. Нардеп пояснив, що дискусії зараз потрібно вести не про те, що ще можна включити до бюджету в його видаткову частину, а про те, що доведеться звідти викинути. Він дав підказку — абсолютно все доведеться, якщо європейських грошей не буде.
За його словами, можна ухвалити бюджет і у новорічну ніч — загалом за всі роки Незалежності нардепи завжди ухвалювали бюджет. Однак наслідки будуть катастрофічними.
Народний депутат також попередив, що ухвалення бюджету — справа не п’яти хвилин і не варто відкладати це рішення умовно на останній день.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що вже попередньо на завтра (3 грудня, — ред.) на ранок поставили Бюджетний Комітет.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за що критикують Зеленського.