Нардепы дорого обходятся украинцам: сколько потратили на аренду гостиниц и квартир в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы дорого обходятся украинцам: сколько потратили на аренду гостиниц и квартир в Киеве

В прошлом году на аренду гостиничных номеров или квартир в Киеве для нардепов из государственного бюджета потратили более 26 млн. грн.

6 октября 2025, 23:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты, у которых нет жилья в Киеве или пригороде столицы, арендует квартиры или гостиничные номера. Они имеют право получить компенсацию от государства, поскольку постоянно живут в своих округах и приезжают в Киев во время проведения заседаний очередной сессии.

Нардепы дорого обходятся украинцам: сколько потратили на аренду гостиниц и квартир в Киеве

Верховная Рада. Фото из открытых источников

За 2024 год, как пишет издание "Слово и дело", парламентариям из государственного бюджета в целом компенсировали 26,3 млн грн.

“Государственные деньги на аренду жилья получила треть депутатов Рады, больше всего – из “Слуги народа”, — пишет издание.

Так, на начало 2025 года компенсацию выплатили 117 нардепам. В "Слуге народа" компенсацию получили 87 человек (19,8 млн грн за 2024 год). У фракции "Голос" арендовали жилье 7 народных избранников (1,5 млн грн), в "Европейской солидарности" и депутатской группе "Доверие" — по 5 парламентариев-арендаторов (по 1,2 млн грн). Среди внефракционных нардепов компенсацию получили 4 депутата (0,9 млн грн).

Нардепы дорого обходятся украинцам: сколько потратили на аренду гостиниц и квартир в Киеве - фото 2

Издание отмечает, что около 26 млн грн стоило восстановление двухэтажного многоквартирного дома для 16 семей в Бородянке Киевской области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с обстрелами энергообъектов.

Глава страны отметил: "Что будет с электричеством? Сегодня мне сложно сказать. Мы будем готовы ко всем соответствующим вызовам. Мы ежедневно работаем над этим. Будем защищать, будем бороться".

Слова президента прокомментировал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он сказал, что Зеленский также не знает о пенсиях и выплатах.




Источник: https://www.slovoidilo.ua/2025/10/06/infografika/suspilstvo/ukrayinczi-splatyly-orendu-zhytla-kozhnomu-tretomu-deputatu-verxovnij-radi
