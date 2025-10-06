Нардепы дорого обходятся украинцам: сколько потратили на аренду гостиниц и квартир в Киеве

Народные депутаты, у которых нет жилья в Киеве или пригороде столицы, арендует квартиры или гостиничные номера. Они имеют право получить компенсацию от государства, поскольку постоянно живут в своих округах и приезжают в Киев во время проведения заседаний очередной сессии.

За 2024 год, как пишет издание "Слово и дело", парламентариям из государственного бюджета в целом компенсировали 26,3 млн грн.

“Государственные деньги на аренду жилья получила треть депутатов Рады, больше всего – из “Слуги народа”, — пишет издание.

Так, на начало 2025 года компенсацию выплатили 117 нардепам. В "Слуге народа" компенсацию получили 87 человек (19,8 млн грн за 2024 год). У фракции "Голос" арендовали жилье 7 народных избранников (1,5 млн грн), в "Европейской солидарности" и депутатской группе "Доверие" — по 5 парламентариев-арендаторов (по 1,2 млн грн). Среди внефракционных нардепов компенсацию получили 4 депутата (0,9 млн грн).

Издание отмечает, что около 26 млн грн стоило восстановление двухэтажного многоквартирного дома для 16 семей в Бородянке Киевской области.

