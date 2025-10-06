logo_ukra

BTC/USD

125249

ETH/USD

4690.16

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2025 Нардепи дорого обходяться українцям: скільки витратили на оренду готелів та квартир у Києві
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи дорого обходяться українцям: скільки витратили на оренду готелів та квартир у Києві

Минулого року на оренду готельних номерів чи квартир у Києві для нардепів з державного бюджету витратили понад 26 млн грн

6 жовтня 2025, 23:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні депутати, хто не має житла у Києві чи передмісті столиці, орендує квартири чи готельні номери. Вони мають право отримати компенсацію від держави, оскільки постійно живуть у своїх округах і приїжджають до Києва на час проведення засідань чергової сесії.

Нардепи дорого обходяться українцям: скільки витратили на оренду готелів та квартир у Києві

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

За 2024 рік, як пише видання “Слово і діло”, парламентарям із державного бюджету загалом компенсували 26,3 млн грн. 

“Державні гроші на оренду житла отримала третина депутатів Ради, найбільше – зі “Слуги народу”, — пише видання.

Так, станом на початок 2025 року компенсацію виплатили 117 нардепам. У “Слузі народу” компенсацію отримали 87 осіб (19,8 млн грн за 2024 рік). У фракції “Голос” орендували житло 7 народних обранців (1,5, млн грн), у Європейській солідарності та депутатській групі “Довіра” — по 5 парламентарів-орендарів (по 1,2 млн грн). Серед позафракційних нардепів компенсацію отримали 4 депутати (0,9 млн грн).

Нардепи дорого обходяться українцям: скільки витратили на оренду готелів та квартир у Києві - фото 2

Видання зазначає, що близько 26 млн грн коштувало відновлення двоповерхового багатоквартирного будинку для 16 родин у Бородянці у Київській області. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з обстрілами енергооб'єктів. 

Очільник країни зазначив: “Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися”. 

Слова президента прокоментував народний депутат України Олексій Гончаренко. Він зіронізував, що Зеленський також не знає про пенсії та виплати. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.slovoidilo.ua/2025/10/06/infografika/suspilstvo/ukrayinczi-splatyly-orendu-zhytla-kozhnomu-tretomu-deputatu-verxovnij-radi
Теги:

Новини

Всі новини