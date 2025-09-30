logo

Нардепы не скрывают проблемы: система в стране не оставляет украинцам выбора
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы не скрывают проблемы: система в стране не оставляет украинцам выбора

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков рассказал, как украинцы помогают улучшать экономическую ситуацию в Европе

30 сентября 2025, 17:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Миллионы украинцев с начала полномасштабной российской агрессии нашли убежище в европейских странах. И за годы проживания принесли значительную пользу экономике других стран.

Нардепы не скрывают проблемы: система в стране не оставляет украинцам выбора

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что Украина фактически не оставила выбор своим гражданам. Политик подчеркнул, что миллионы украинцев сегодня строят экономику других стран, ведь дома у них нет достойных зарплат и перспектив.

Народный депутат отметил, что больше всего от этого страдают бюджетники: учителя, врачи, библиотекари, работники социальной сферы. Их зарплаты не дотягивают до средней по стране.

"Повышение в следующем году минимальной зарплаты на 647 грн и пенсии на 234 грн не компенсирует даже рост цен, который украинцы испытывают каждый день! В результате – люди едут за границу, потому что в родной стране система не оставила им выбора!", — отметил политик.

Разумков сообщил, что украинцы за годы полномасштабного вторжения обеспечили более 88 млрд долл. ВВП Польши – в восемь раз больше, чем получили помощи. В Чехии наши граждане только за этот год принесли местному бюджету 616 млн евро – вдвое больше, чем потрачено на их поддержку.

"Сегодня этот колоссальный потенциал работает не на Украину, а на развитие других государств. Но это можно изменить. Если власть наконец-то создаст условия для достойной оплаты труда, прозрачной экономической политики и справедливых правил для бизнеса. Именно так мы сможем сохранить своих людей и формировать сильную экономику здесь, в Украине", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как пограничники зарабатывают на уклонистах.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4410
