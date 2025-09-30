Нардепы не скрывают проблемы: система в стране не оставляет украинцам выбора

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Миллионы украинцев с начала полномасштабной российской агрессии нашли убежище в европейских странах. И за годы проживания принесли значительную пользу экономике других стран.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что Украина фактически не оставила выбор своим гражданам. Политик подчеркнул, что миллионы украинцев сегодня строят экономику других стран, ведь дома у них нет достойных зарплат и перспектив.
Народный депутат отметил, что больше всего от этого страдают бюджетники: учителя, врачи, библиотекари, работники социальной сферы. Их зарплаты не дотягивают до средней по стране.
Разумков сообщил, что украинцы за годы полномасштабного вторжения обеспечили более 88 млрд долл. ВВП Польши – в восемь раз больше, чем получили помощи. В Чехии наши граждане только за этот год принесли местному бюджету 616 млн евро – вдвое больше, чем потрачено на их поддержку.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как пограничники зарабатывают на уклонистах.