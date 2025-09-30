Нардепи не приховують проблеми: система в країні не залишає українцям вибору

Мільйони українців від початку повномасштабної російської агресії знайшли прихисток в європейських країнах. І за роки проживання принесли значну користь економіці інших країн.

Народний депутат України Дмитро Разумков переконаний, що Україна фактично не залишила вибору своїм громадянам. Політик наголосив, що мільйони українців сьогодні будують економіку інших країн, адже вдома вони не мають гідних зарплат та перспектив.

Народний депутат зауважив, що найбільше від цього страждають бюджетники: вчителі, лікарі, бібліотекарі, працівники соціальної сфери. Їх зарплати не дотягують до середньої по країні.

"Підвищення наступного року мінімальної зарплати на 647 грн та пенсії на 234 грн не компенсує навіть зростання цін, яке українці відчувають щодня! У результаті – люди їдуть за кордон, бо в рідній країні система не залишила їм вибору!”, — зауважив політик.

Разумков повідомив, що українці, за роки повномасштабного вторгнення, забезпечили понад 88 млрд дол. ВВП Польщі — у вісім разів більше, ніж отримали допомоги. У Чехії наші громадяни лише за цей рік принесли місцевому бюджету 616 млн євро — удвічі більше, ніж витрачено на їхню підтримку.

“Сьогодні цей колосальний потенціал працює не на Україну, а на розвиток інших держав. Але це можна змінити. Якщо влада нарешті створить умови для гідної оплати праці, прозорої економічної політики та справедливих правил для бізнесу. Саме так ми зможемо зберегти своїх людей і формувати сильну економіку тут, в Україні”, — резюмував народний депутат.

