Нардепы шокированы: на чем зарабатывают министры и депутаты во время войны

Строительство укрытий во время войны вызвало множество вопросов и критики. Некоторые программы в Верховной Раде называют даже преступными.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что строительство укрытий "третьего уровня" — печально известная, абсолютно идиотская, антиукраинская и преступная программа. Нардеп убежден, что она никогда не будет завершена.

"Пусть никто не рассказывает басен — этот проект не нужно было даже начинать. Девять миллиардов гривен они потратили — просто зарыли в землю. И там никогда не будет ни одного "третьего уровня". Зато подрядчики заработали, и, соответственно, занесли средства куда нужно. В итоге мы сами лишили себя примерно десяти миллиардов гривен. Кто-то при этом заработает" "линцвагенах" и других авто”, — объяснил политик.

По его словам, в Украине каждый министр хочет чем-то отличаться, сделать какое-нибудь "вау". Однако, как отметил нардеп, не только министр, но и мэр тоже.

"Когда я узнал, что в Киеве существует шесть жилищных программ, я был шокирован. Все они кривые, неэффективные, несправедливые, некомплексные. Но их почему-то шесть. Я задал вопрос: почему у вас не одна, но комплексная программа, которая охватывает весь дом, чтобы все проходило единым циклом, а не шестью разными потоками финансирования? Почему не заниматься домами системно – в части термо- и энергомодернизации?”, — отметил политик.

При этом народный депутат пояснил, что депутаты тоже хотят заработать на этом. По его словам, они понимают, что выгоднее придумать шесть разных программ, найти у себя в округе "нужные" дома, подобрать "своих" подрядчиков, завести их туда — и все довольны, все разошлись.

