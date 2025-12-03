Нардепы шокированы: на чем зарабатывают министры и депутаты во время войны

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Строительство укрытий во время войны вызвало множество вопросов и критики. Некоторые программы в Верховной Раде называют даже преступными.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что строительство укрытий "третьего уровня" — печально известная, абсолютно идиотская, антиукраинская и преступная программа. Нардеп убежден, что она никогда не будет завершена.
По его словам, в Украине каждый министр хочет чем-то отличаться, сделать какое-нибудь "вау". Однако, как отметил нардеп, не только министр, но и мэр тоже.
При этом народный депутат пояснил, что депутаты тоже хотят заработать на этом. По его словам, они понимают, что выгоднее придумать шесть разных программ, найти у себя в округе "нужные" дома, подобрать "своих" подрядчиков, завести их туда — и все довольны, все разошлись.
