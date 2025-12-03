Нардепи шоковані: на чому заробляють міністри та депутати під час війни

Будівництво укриттів під час війни викликало чимало запитань та критики. Деякі програми у Верховній Раді називають навіть злочинними.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що будівництво укриттів “третього рівня” — сумнозвісна, абсолютно ідіотська, антиукраїнська й злочинна програма. Нардеп переконаний, що її ніколи не буде завершено.

“Хай ніхто не розповідає байок — цей проєкт не потрібно було навіть починати. Дев’ять мільярдів гривень вони витратили — просто зарили в землю. І там ніколи не буде жодного “третього рівня”. Зате підрядники заробили, і, відповідно, занесли кошти куди потрібно. У підсумку ми самі позбавили себе приблизно десяти мільярдів гривень. Хтось при цьому заробив, їздить зараз на своїх нових “кубиках”, “лінцвагенах” та інших авто”, — пояснив політик.

За його словами, в Україні кожен міністр хоче чимось вирізнятися, зробити якесь “вау”. Однак, як зазначив нардеп, не тільки міністр, а й міський голова також.

“Коли я дізнався, що в Києві існує шість житлових програм, я був шокований. Усі вони криві, неефективні, несправедливі, некомплексні. Але їх чомусь шість. Я поставив запитання: чому у вас не одна, але комплексна програма, яка охоплює весь будинок, щоб усе проходило єдиним циклом, а не шістьма різними потоками фінансування? Чому не займатися будинками системно — у частині термо- та енергомодернізації?”, — зауважив політик.

При цьому народний депутат пояснив, що депутати також хочуть заробити на цьому. За його словами, вони розуміють, що вигідніше вигадати шість різних програм, знайти у себе на окрузі “потрібні” будинки, підібрати “своїх” підрядників, завести їх туди — і всі задоволені, всі розійшлися.

