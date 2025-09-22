logo

Нардепы теряют терпение: за что критикуют рестораторов
Нардепы теряют терпение: за что критикуют рестораторов

Гетманцев пристыдил владельцев ресторанного бизнеса за использование серых схем

22 сентября 2025, 20:51
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Раде продолжают разоблачать схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые владельцами ресторанов. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал об очередном примере "серой" схемы.

Нардепы теряют терпение: за что критикуют рестораторов

ВРУ. Фото из открытых источников

"Я откровенно не понимаю, как на 4-м году войны отдельным "бизнесменам" не стыдно писать "Верю в ВСУ!" на счетах или поддельных чеках, благодаря которым они пытаются уклониться от налогов на финансирование тех же Вооруженных Сил Украины, в которые они якобы верят”, — отметил народный депутат.

Нардепу прислали информацию о ресторане "Рыбачок" в Одессе. Нардеп рассказал, что при расчете люди начали упорно просить, чтобы им дали именно фискальный чек. И здесь вместо одного счета, который принесли раньше, им дали уже два – на алкоголь и еду. В конце концов, после упорных просьб фискальные чеки (аж два!) люди получили от двух ФЛП. Один, правда, от ФЛП в ресторане "Рыбачок", а другой — от ФЛП в ресторане "Рыбачек".

"Так за один раз люди посидели за одним столиком, но в двух разных ресторанах. Очевидно, что фискальный чек получил только потому, что знали свои права и решили их отстоять", — отметил народный депутат.

Гетманцев рассказал, что уже обращал внимание ГНС на использование различных ФЛП на кухню и алкоголь, нежелание выдавать клиентам фискальные чеки и другие серые схемы в ресторанном бизнесе.

Нардеп отметил, что обо всех случаях несоблюдения норм законодательства и нарушении прав потребителей в заведениях можно отправлять в чат или ему на почту.

"По этому случаю настоятельно рекомендую ГУ ГНС в Одесской области обратить внимание и проверить соблюдение законодательства в деятельности упомянутого заведения. Однако понимаю, что проблема глубже. Пока по количеству обращений от подписчиков о нарушениях в ресторанах — именно Одесские заведения среди упоминаемых очень часто", — отметил политик.

Он также подчеркнул, что вера в ВСУ должна подкрепляться реальными действиями.

"Спекулировать же на поддержке армии, в то же время левой рукой пытаясь "сэкономить" на налогах для обеспечения потребностей обороны Украины — это стыд", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие налоги предлагают ввести для украинцев.




Источник: https://t.me/getmantsevdanil/10115
