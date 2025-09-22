Нардепы теряют терпение: за что критикуют рестораторов

В Раде продолжают разоблачать схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые владельцами ресторанов. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал об очередном примере "серой" схемы.

ВРУ. Фото из открытых источников

"Я откровенно не понимаю, как на 4-м году войны отдельным "бизнесменам" не стыдно писать "Верю в ВСУ!" на счетах или поддельных чеках, благодаря которым они пытаются уклониться от налогов на финансирование тех же Вооруженных Сил Украины, в которые они якобы верят”, — отметил народный депутат.

Нардепу прислали информацию о ресторане "Рыбачок" в Одессе. Нардеп рассказал, что при расчете люди начали упорно просить, чтобы им дали именно фискальный чек. И здесь вместо одного счета, который принесли раньше, им дали уже два – на алкоголь и еду. В конце концов, после упорных просьб фискальные чеки (аж два!) люди получили от двух ФЛП. Один, правда, от ФЛП в ресторане "Рыбачок", а другой — от ФЛП в ресторане "Рыбачек".

"Так за один раз люди посидели за одним столиком, но в двух разных ресторанах. Очевидно, что фискальный чек получил только потому, что знали свои права и решили их отстоять", — отметил народный депутат.

Гетманцев рассказал, что уже обращал внимание ГНС на использование различных ФЛП на кухню и алкоголь, нежелание выдавать клиентам фискальные чеки и другие серые схемы в ресторанном бизнесе.

Нардеп отметил, что обо всех случаях несоблюдения норм законодательства и нарушении прав потребителей в заведениях можно отправлять в чат или ему на почту.

"По этому случаю настоятельно рекомендую ГУ ГНС в Одесской области обратить внимание и проверить соблюдение законодательства в деятельности упомянутого заведения. Однако понимаю, что проблема глубже. Пока по количеству обращений от подписчиков о нарушениях в ресторанах — именно Одесские заведения среди упоминаемых очень часто", — отметил политик.

Он также подчеркнул, что вера в ВСУ должна подкрепляться реальными действиями.

"Спекулировать же на поддержке армии, в то же время левой рукой пытаясь "сэкономить" на налогах для обеспечения потребностей обороны Украины — это стыд", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие налоги предлагают ввести для украинцев.



