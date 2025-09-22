Нардепы теряют терпение: за что критикуют рестораторов

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Раде продолжают разоблачать схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые владельцами ресторанов. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал об очередном примере "серой" схемы.
ВРУ. Фото из открытых источников
Нардепу прислали информацию о ресторане "Рыбачок" в Одессе. Нардеп рассказал, что при расчете люди начали упорно просить, чтобы им дали именно фискальный чек. И здесь вместо одного счета, который принесли раньше, им дали уже два – на алкоголь и еду. В конце концов, после упорных просьб фискальные чеки (аж два!) люди получили от двух ФЛП. Один, правда, от ФЛП в ресторане "Рыбачок", а другой — от ФЛП в ресторане "Рыбачек".
Гетманцев рассказал, что уже обращал внимание ГНС на использование различных ФЛП на кухню и алкоголь, нежелание выдавать клиентам фискальные чеки и другие серые схемы в ресторанном бизнесе.
Нардеп отметил, что обо всех случаях несоблюдения норм законодательства и нарушении прав потребителей в заведениях можно отправлять в чат или ему на почту.
Он также подчеркнул, что вера в ВСУ должна подкрепляться реальными действиями.
