Нардепам уривається терпець: за що критикують рестораторів

У Раді продовжують викривати схеми ухилення від сплати податків, які застосовують власники ресторанів. Народний депутат України Данило Гетманцев розповів про черговий приклад “сірої” схеми.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

“Я відверто не розумію, як на 4 році війни окремим “бізнесменам” не соромно писати “Вірю в ЗСУ!” на рахунках або підробних чеках, завдяки яким вони намагаються ухилитися від податків на фінансування тих самих Збройних Сил України, в які вони начебто вірять”, — зазначив народний депутат.

Нардепу надіслали інформацію про ресторан “Рибачок” в Одесі. Нардеп розповів, що під час розрахунку люди почали наполегливо просити, щоб їм дали саме фіскальний чек. І тут замість одного рахунку, який принесли раніше, їм дали вже два — на алкоголь та їжу. Врешті, після наполегливих прохань фіскальні чеки (аж два!) люди отримали від двох ФОП. Один, правда, від ФОПа в ресторані “Рибачок”, а інший — від ФОПа в ресторані “Рибачек”.

“Отак за один раз люди посиділи за одним столиком, але у двох різних ресторанах. Очевидно, що фіскальний чек отримали лише тому, що знали свої права та вирішили їх відстояти”, — зауважив народний депутат.

Гетманцев розповів, що уже звертав увагу ДПС на використання різних ФОПів на кухню та алкоголь, небажання видавати клієнтам фіскальні чеки та інші сірі схеми в ресторанному бізнесі.

Нардеп зазначив, що про всі випадки недотримання норм законодавства та порушення прав споживачів у закладах можна надсилати до чатбота чи йому на пошту.

“По цьому випадку наполегливо рекомендую ГУ ДПС в Одеській області звернути увагу та перевірити дотримання законодавства у діяльності згаданого закладу. Проте розумію, що проблема глибша. Поки за кількістю звернень від підписників про порушення в ресторанах — саме Одеські заклади серед тих, які згадуються дуже часто”, — зазначив політик.

Він також підкреслив, що віра в ЗСУ має підкріплюватися реальними діями.

“Спекулювати ж на підтримці армії, водночас лівою рукою намагаючись “зекономити” на податках для забезпечення потреб оборони України — це сором”, — перекнаний політик.

