Нардепам уривається терпець: за що критикують рестораторів

Кречмаровская Наталия
У Раді продовжують викривати схеми ухилення від сплати податків, які застосовують власники ресторанів. Народний депутат України Данило Гетманцев розповів про черговий приклад “сірої” схеми.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Нардепу надіслали інформацію про ресторан “Рибачок” в Одесі. Нардеп розповів, що під час розрахунку люди почали наполегливо просити, щоб їм дали саме фіскальний чек. І тут замість одного рахунку, який принесли раніше, їм дали вже два — на алкоголь та їжу. Врешті, після наполегливих прохань фіскальні чеки (аж два!) люди отримали від двох ФОП. Один, правда, від ФОПа в ресторані “Рибачок”, а інший — від ФОПа в ресторані “Рибачек”.
Гетманцев розповів, що уже звертав увагу ДПС на використання різних ФОПів на кухню та алкоголь, небажання видавати клієнтам фіскальні чеки та інші сірі схеми в ресторанному бізнесі.
Нардеп зазначив, що про всі випадки недотримання норм законодавства та порушення прав споживачів у закладах можна надсилати до чатбота чи йому на пошту.
Він також підкреслив, що віра в ЗСУ має підкріплюватися реальними діями.
